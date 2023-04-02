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Враг атаковал юг управляемыми авиационными бомбами

2 апреля 2023 11:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Враг атаковал юг управляемыми авиационными бомбами
Попали по сельскохозяйственному угодью
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

За прошедшие сутки россияне поднимали в воздух многоцелевые истребители Су-35. Управляемыми авиационными бомбами по направлению к Черному морю атаковали Херсонский район.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"В минувшие сутки россияне поднимали в воздух многоцелевые истребители Су-35, которые управляемыми авиационными бомбами по направлению Черного моря атаковали Херсонский район. Есть попадания по сельскохозяйственному угодью. Погибших и раненых от удара нет", - отметила Наталья Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что таким образом российские войска пытаются давить на местное население, ведь Херсонщина — аграрный регион и сейчас там ведутся полевые работы.

Напомним, корабельная группировка России продолжает маневрировать в акватории Черного моря. По состоянию на утро 2 апреля враг вывел на дежурство 12 кораблей. Среди них три ракетоносителя. Они могут быть снаряжены 20 "Калибрами".

В Одесской ОВА отметили, что из-за штормового предупреждения в море ситуация может быстро измениться, однако это не исключает вероятность ракетных ударов. Украинские военные продолжают отслеживать активность вражеской авиации.

Фото: Укринформ

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