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Враг держит в Черном море наготове два ракетоносителя

3 апреля 2023 13:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Враг держит в Черном море наготове два ракетоносителя
Общий залп ракет до 12 "калибров"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

По состоянию на утро 3 апреля в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей. Из них 2 носителя крылатых ракет "калибр": общий залп до 12 ракет.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

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"Украинскими военными зафиксировано пребывание в Черном море 5 вражеских кораблей, в Азовском море — один корабль, в Средиземном море до 7 вражеских кораблей. Из них 3 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 20 ракет", — говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что за сутки, в интересах россии, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 14 судов, из них 6 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Черному морю — 24 судна, из них 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Кроме того, россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, в ОК "Юг" предупредили, что на боевом дежурстве два ракетоносителя: один надводный, другой подводный.

"Что касается ракетоносителей, то вчера они "плясали", так скажем, то заходили в пункт базирования, то выходили, примерялись и т.д. Поэтому это вполне нормально, это обычная повседневная деятельность и, возможно, некоторая паника в их головах уже начинает пускать свои корни",— отметила спикер оперативного командования Наталья Гуменюк.

По ее словам, массированной ракетной атаки вероятно не предвидится, ведь у россии не хватает снарядов, точнее оставшихся у них "калибров". В то же время возможны точечные удары, а также волновые атаки, когда сначала используют "шахеды", затем ракеты воздушного базирования, далее морского базирования, чтобы силы нашей ПВО рассредоточить.

Фото:armyinform

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