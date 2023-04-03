У Чорному морі на бойовому чергуванні 9 ворожих кораблів

Спостерігається активність російського флоту у Севастополі

Станом на ранок 3 квітня у Чорному морі перебуває дев'ять російських кораблів. Серед них два ракетоносії.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, нині спостерігається активність російських кораблів та вихід з бухти тимчасово окупованого Севастополя.

"Якщо вони навіть вже почали тренування "жесту доброї волі", то нам це тільки на руку і ми будемо "аплодувати". Якщо говорити про об’єктивні причини, то цілком ймовірно, що це було маневрування суто господарської діяльності. У цьому нема додаткової сенсації. Це звичайна робота бойова, або навчання, або господарська, тому ми пильно за ними стежимо. Знаємо точно, що поки вони якщо і почали свій рух, то це тільки тренування", — проінформувала Наталя Гуменюк.

Наразі корабельне угрупування ворога у Чорному морі складається з дев'яти кораблів, решта заведені в пункти базування.

"На бойовому чергуванні два ракетоносії: один надводний, інший підводний. Що стосується ракетоносіїв, то вчора вони "танцювали", так скажемо, то заходили в пункт базування, то виходили, примірялися тощо. Тому це цілком нормально, це звичайна повсякденна діяльність і, можливо, деяка паніка в їхніх головах вже починає пускати свої корені",— зазначила Гуменюк.

За її словами, масованої ракетної атаки ймовірно не передбачається, адже у росії не вистачає снарядів, точніше "калібрів", які у них залишилися. Водночас можливі точкові удари, а також хвильові атаки, коли спочатку використовують "шахеди", потім ракети повітряного базування, далі — морського базування, щоб сили нашої ППО розосередити.

В ОК "Південь" наголосили, що треба бути пильними та обережними, бо у ворога у пріоритеті залишаються атаки на об’єкти критичної та військової інфраструктури, вони не відмовилися повністю від ракетних атак. Скоріш за все накопичують сили.

В Одеській ОВА тим часом констатують, на Одещині ніч минула без повітряних тривог та обстрілів. Інфраструктура регіону забезпечена всім необхідним в умовах воєнного стану та функціонує стабільно. Сили оборони знаходяться на своїх позиціях та готові дати відсіч ворогові.

Фото: armyinform