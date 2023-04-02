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У Чорному морі чергують два ворожі ракетоносії

2 квітня 2023 13:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
У Чорному морі чергують два ворожих ракетоносії
Загальний залп до 12 ракет
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 02 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів.  З них 2 носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють ВМС ЗС України.

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"Станом на 2 квітня у Чорному морі зафіксовано 5 ворожих кораблів,  з них 2 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 12 ракет. В Азовському морі — 1 ворожий корабель. В Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет",— йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ інформують, що  за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря — 6 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря — прохід суден не зафіксовано.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", — зазначають у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, минулої доби росіяни підіймали в повітря багатоцільові винищувачі Су-35. Керованими авіаційними бомбами з напрямку Чорного моря атакували  Херсонський район. Таким чином російські війська намагаються тиснути на місцеве населення, адже Херсонщина — аграрний регіон і зараз там ведуться польові роботи.

Фото: espreso

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