В Черном море дежурят два вражеских ракетоносителя

Общий залп до 12 ракет

По состоянию на 02 апреля в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей. Из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают ВМС ВС Украины.

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"По состоянию на 2 апреля в Черном море зафиксировано 5 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 12 ракет. В Азовском море — 1 вражеский корабль. В Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", — говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ информируют, что за сутки в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю 6 судов, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход судов не зафиксирован.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — отмечают в ВМС ВСУ.

Напомним, за прошедшие сутки россияне поднимали в воздух многоцелевые истребители Су-35. Управляемыми авиационными бомбами по направлению к Черному морю атаковали Херсонский район. Таким образом, российские войска пытаются давить на местное население, ведь Херсонщина — аграрный регион и сейчас там ведутся полевые работы.

Фото: espreso