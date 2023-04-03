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В Черном море на боевом дежурстве девять вражеских кораблей

3 апреля 2023 10:29
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Черном море на боевом дежурстве 9 вражеских кораблей
Наблюдается активность российского флота в Севастополе
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

По состоянию на утро 3 апреля в Черном море находится девять российских кораблей. Среди них два ракетоносителя.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, сейчас наблюдается активность российских кораблей и выход из бухты временно оккупированного Севастополя.

"Если они даже уже начали тренировку "жеста доброй воли", то нам это только на руку и мы будем "аплодировать". Если говорить об объективных причинах, то вполне вероятно, что это было маневрирование сугубо хозяйственной деятельности. В этом нет дополнительной сенсации. Это обычная боевая работа, или учеба, или хозяйственная деятельность, поэтому мы пристально за ними наблюдаем. Знаем точно, что пока они если и начали свое движение, то это только тренировка", — проинформировала Наталья Гуменюк.

В настоящее время корабельная группировка врага в Черном море состоит из девяти кораблей, остальные заведены в пункты базирования.

"На боевом дежурстве два ракетоносителя: один надводный, другой подводный. Что касается ракетоносителей, то вчера они "танцевали", так скажем, то заходили в пункт базирования, то выходили, примерялись и так далее. Поэтому это вполне нормально, это обычная повседневная деятельность и, возможно, некоторая паника в их головах уже начинает пускать свои корни",— отметила Гуменюк.

По ее словам, массированной ракетной атаки вероятно не предвидится, ведь у россии не хватает снарядов, точнее оставшихся у них "калибров". В то же время возможны точечные удары, а также волновые атаки, когда сначала используют дроны, затем ракеты воздушного базирования, далее морского базирования, чтобы силы нашей ПВО рассредоточить.

В ОК "Юг" подчеркнули, что нужно быть внимательными и осторожными, потому что у врага в приоритете остаются атаки на объекты критической и военной инфраструктуры, они не отказались полностью от ракетных атак. Скорее всего, накапливают силы.

В Одесской ОВА тем временем констатируют, что в Одесской области ночь прошла без воздушных тревог и обстрелов. Инфраструктура региона обеспечена всем необходимым в условиях военного положения и функционирует стабильно. Силы обороны находятся на своих позициях и готовы дать отпор врагу.

Фото: armyinform

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