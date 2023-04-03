Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Чорному морі збільшилася кількість ракетоносіїв arrow

У Чорному морі збільшилася кількість ракетоносіїв

3 квітня 2023 15:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
У Чорному морі збільшилася кількість ракетоносіїв
Ворог вивів на бойове чергування 9 кораблів
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 13:00 в Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів рф. Наразі на чергуванні два ракетоносії та один підводний човен.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

Читайте також:

"Під час повітряної тривоги збільшено кількість ракетоносіїв — до двох попередньо присутніх додано ще один підводний човен.  Відтак, загальний залп "Калібрів" може сягати 16",— йдеться у повідомленні.

За інформацією командування, функціонування зернового коридору здійснюється в плановому порядку. Втім досить високою залишається загроза ракетних ударів, а також зберігається мінна небезпека деокупованого суходолу та чорноморського узбережжя.

"Не ігноруйте заходи безпеки й алгоритми дій щодо збереження життя під час повітряної тривоги й артилерійських обстрілів. Не відхиляйтеся від перевірених маршрутів, не заходьте в зони імовірного ураження вибухонебезпечними предметами",— зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, у ВМС ЗСУ сьогодні повідомили, що  окрім Чорного моря, ворог тримає на чергуванні в Азовському морі — один  корабель, в Середземному морі до 7 ворожих кораблів. З них 3 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 20 ракет.

У  ВМС ЗСУ констатували, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: 

  • до Азовського моря — 14 суден, з них 6 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 24 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Крім того, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Фото: Укрінформ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB