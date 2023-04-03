У Чорному морі збільшилася кількість ракетоносіїв

Ворог вивів на бойове чергування 9 кораблів

Станом на 13:00 в Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів рф. Наразі на чергуванні два ракетоносії та один підводний човен.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

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"Під час повітряної тривоги збільшено кількість ракетоносіїв — до двох попередньо присутніх додано ще один підводний човен. Відтак, загальний залп "Калібрів" може сягати 16",— йдеться у повідомленні.

За інформацією командування, функціонування зернового коридору здійснюється в плановому порядку. Втім досить високою залишається загроза ракетних ударів, а також зберігається мінна небезпека деокупованого суходолу та чорноморського узбережжя.

"Не ігноруйте заходи безпеки й алгоритми дій щодо збереження життя під час повітряної тривоги й артилерійських обстрілів. Не відхиляйтеся від перевірених маршрутів, не заходьте в зони імовірного ураження вибухонебезпечними предметами",— зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо, у ВМС ЗСУ сьогодні повідомили, що окрім Чорного моря, ворог тримає на чергуванні в Азовському морі — один корабель, в Середземному морі до 7 ворожих кораблів. З них 3 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 20 ракет.

У ВМС ЗСУ констатували, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 14 суден, з них 6 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря — 24 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Крім того, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Фото: Укрінформ