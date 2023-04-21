Число вражеских кораблей в Черном море уменьшилось из-за шторма

Боевые корабли на рейде. Фото: Facebook ВМС ВС

Сегодня, 21 апреля, на боевом дежурстве в Черном море находятся 9 вражеских кораблей. Ракетоносители также вышли на рейд, поэтому угроза обстрелов остается.

Об этом заявила пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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По заявлению военных, в боевой готовности сейчас находятся два надводных ракетоносителя с "Калибрами". Общий залп может составлять до восьми ракет.

Общее количество кораблей

Ситуация в Средиземном море

На боевом дежурстве до 8 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет.

Ситуация в Азовском море

Находится один вражеский десантный корабль.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Ранее мы писали, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России. Пока этот вопрос находится в проработке. Часть личного состава ВАРК "Петр Великий" перешла на борт ВАРК проходящему модернизацию проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов" для формирования нового экипажа.

Напомним, Резников заявил, что после уничтожения ракетного крейсера "Москва" Россия сбежала с острова Змеиный и разблокировала возможность "зернового коридора". А после войны крейсер станет популярной локацией для дайверов.