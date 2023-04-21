Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Черном море уменьшилось количество российских кораблей: в чем причина arrow

В Черном море уменьшилось количество российских кораблей: в чем причина

21 апреля 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Число вражеских кораблей в Черном море уменьшилось из-за шторма
Боевые корабли на рейде. Фото: Facebook ВМС ВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 21 апреля, на боевом дежурстве в Черном море находятся 9 вражеских кораблей. Ракетоносители также вышли на рейд, поэтому угроза обстрелов остается.

Об этом заявила пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

По заявлению военных, в боевой готовности сейчас находятся два надводных ракетоносителя с "Калибрами". Общий залп может составлять до восьми ракет.

Общее количество кораблей

Ситуация в Средиземном море

На боевом дежурстве до 8 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет.

Ситуация в Азовском море

Находится один вражеский десантный корабль.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Ранее мы писали, что тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России. Пока этот вопрос находится в проработке. Часть личного состава ВАРК "Петр Великий" перешла на борт ВАРК проходящему модернизацию проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов" для формирования нового экипажа.

Напомним, Резников заявил, что после уничтожения ракетного крейсера "Москва" Россия сбежала с острова Змеиный и разблокировала возможность "зернового коридора". А после войны крейсер станет популярной локацией для дайверов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас