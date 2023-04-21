Кількість ворожих кораблів у Чорному морі зменшилася через шторм

Бойові кораблі на рейді. Фото: Facebook ВМС ЗС

Сьогодні, 21 квітня, на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 9 ворожих кораблів. Ракетоносії також вийшли на рейд, тому загроза обстрілів залишається.

Про це заявила пресслужба Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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За заявою військових, у бойовій готовності наразі перебуває два надводних ракетоносії з "Калібрами". Загальний залп може становити до восьми ракет.

Загальна кількість кораблів

Ситуація в Середземному морі

На бойовому чергуванні до 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет.

Ситуація в Азовському морі

Перебуває один ворожий десантний корабель.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше ми писали, що важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий" може бути виведений з бойового складу Військово-морського флоту Росії. Наразі це питання перебуває в опрацюванні. Частина особового складу ВАРК "Петр Великий" перейшла на борт ВАРК проєкту 1144.2М "Адмірал Нахімов", що проходить модернізацію, для формування нового екіпажу.

Нагадаємо, Резніков заявив, що після знищення ракетного крейсера "Москва" Росія втекла з острова Зміїний і розблокувала можливість "зернового коридору". А після війни крейсер стане популярною локацією для дайверів.