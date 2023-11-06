В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей

Корабль на дежурстве. Фото: росСМИ

Сегодня, 6 ноября, из-за ветреной погоды в море враг был вынужден завести большинство своего флота в пункты базирования. Однако десантный корабль остался на патрулировании в Черном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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В Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

в Азовском море — 1 десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля.

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 11 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреливали Одесчину из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенного к наследию ЮНЕСКО, также пятеро раненых.

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