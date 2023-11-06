У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів
Сьогодні, 6 листопада, через вітряну погоду у морі ворог був змушений завести більшість свого флоту до пунктів базування. Проте десантний корабель залишився на патрулюванні у Чорному морі.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
- в Азовському морі — 1 десантний корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі.
Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 11 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.
Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.
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