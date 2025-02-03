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В двух регионах Украины отключение света — ситуация в Одессе

3 февраля 2025 10:50
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
В Одессе не будет света - где именно
Работники ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

В Украине вводят экстренные отключения — ограничения уже начали действовать в двух областях — Днепропетровской и Донецкой. В Одессе же ситуация пока стабильная — планируются лишь ремонтные работы, из-за которых часть горожан все же останутся без света.

Об этом сообщили на официальном сайте города.

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Северный РЭС

Сегодня не будет света да 12:00 по следующим адресам:

  • 9-я, 10-я, 11-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, и 32-я линия на жилом массиве,
  • 10-я Суворовская, 25,
  • Героев обороны Одессы, 14-66,
  • Минаевская, 11-50,
  • Жулио Кюри,
  • Капитана Кузнецова, 69-108,
  • Бахмутская, 97-165, 123,123-а,125, 82, 99-115,
  • Лавкова, 26-45,
  • Леси Украинки,
  • Марсельская, 1-20,
  • Мациевской, 1-14,
  • Шполянская, 33а-71а,
  • Орловская, 1-13,
  • Пассионарные, 26,
  • Слободская, 4,
  • Тихая, 12-52,
  • переулок Профессора Беркевича, 2-6,
  • переулок 3-й Восточный, 11,
  • просп. Владимира Великого князя, 61-96.

Южный РЭС

Ремонтные работы будут проводиться до 17:00 по следующим адресам

  • первой линии Вильямса, 43 19/1,
  • Ореховая, 2/уч корп.26,177,192,252,
  • Правды, 150-255, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Линия Марии Демченко, 11,13,
  • Авиаторов, 43,
  • Академика Королева, 43а-59,
  • Березанская, 3/корп.12,
  • Кастуся Калиновского, 2-38,
  • Вершинная, 1-33,
  • Вирского, 2,4,
  • Дача Ковалевского,
  • Эстонская, 1а-10а,
  • Дениса Максишко, 1б-98,
  • Николая Огренича, 1-8,
  • Петра Болбочана, 3-7в,
  • Просвещения, 1-11,
  • Садовского, 1-47,
  • Саксаганского, 1-35,
  • Чикаленко Евгения, 62/1, 62/2, 17,17а,17б,17в,31, 33а,
  • Игоря Бедзая, 2-10,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
  • переулок Вильямса, 2-21,
  • переулок Водный, 1-21,
  • переулок Гетманский, 4,
  • переулок Эстонский, 1-13,
  • переулок Ковалевского, 9.

Ремонтные работы будут проводиться до 20:00 по следующим адресам

  • Героев Крут 39/3,39/корп.2,39/корп.3, 41, 35,37,39,45,47.

Центральный РЭС

Ремонтные работы будут проводиться до 19:00 по следующим адресам

  • Зоопарковая, 1,
  • Фонтанская дорога, 17 и 19.

Напомним, недавно мы писали о тарифах для одесситов в феврале. А также о ситуации со светом в Харькове.

Одесса ремонт города Новости Одессы ДТЭК
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