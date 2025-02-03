В Одессе не будет света - где именно

Работники ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В Украине вводят экстренные отключения — ограничения уже начали действовать в двух областях — Днепропетровской и Донецкой. В Одессе же ситуация пока стабильная — планируются лишь ремонтные работы, из-за которых часть горожан все же останутся без света.

Об этом сообщили на официальном сайте города.

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Северный РЭС

Сегодня не будет света да 12:00 по следующим адресам:

9-я, 10-я, 11-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, и 32-я линия на жилом массиве,

10-я Суворовская, 25,

Героев обороны Одессы, 14-66,

Минаевская, 11-50,

Жулио Кюри,

Капитана Кузнецова, 69-108,

Бахмутская, 97-165, 123,123-а,125, 82, 99-115,

Лавкова, 26-45,

Леси Украинки,

Марсельская, 1-20,

Мациевской, 1-14,

Шполянская, 33а-71а,

Орловская, 1-13,

Пассионарные, 26,

Слободская, 4,

Тихая, 12-52,

переулок Профессора Беркевича, 2-6,

переулок 3-й Восточный, 11,

просп. Владимира Великого князя, 61-96.

Южный РЭС

Ремонтные работы будут проводиться до 17:00 по следующим адресам

первой линии Вильямса, 43 19/1,

Ореховая, 2/уч корп.26,177,192,252,

Правды, 150-255, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Линия Марии Демченко, 11,13,

Авиаторов, 43,

Академика Королева, 43а-59,

Березанская, 3/корп.12,

Кастуся Калиновского, 2-38,

Вершинная, 1-33,

Вирского, 2,4,

Дача Ковалевского,

Эстонская, 1а-10а,

Дениса Максишко, 1б-98,

Николая Огренича, 1-8,

Петра Болбочана, 3-7в,

Просвещения, 1-11,

Садовского, 1-47,

Саксаганского, 1-35,

Чикаленко Евгения, 62/1, 62/2, 17,17а,17б,17в,31, 33а,

Игоря Бедзая, 2-10,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,

переулок Вильямса, 2-21,

переулок Водный, 1-21,

переулок Гетманский, 4,

переулок Эстонский, 1-13,

переулок Ковалевского, 9.

Ремонтные работы будут проводиться до 20:00 по следующим адресам

Героев Крут 39/3,39/корп.2,39/корп.3, 41, 35,37,39,45,47.

Центральный РЭС

Ремонтные работы будут проводиться до 19:00 по следующим адресам

Зоопарковая, 1,

Фонтанская дорога, 17 и 19.

Напомним, недавно мы писали о тарифах для одесситов в феврале. А также о ситуации со светом в Харькове.