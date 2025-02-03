В Одессе не будет света - где именно

В двух регионах Украины отключение света — ситуация в Одессе
3 февраля 2025 10:50
Работники ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК
В Украине вводят экстренные отключения — ограничения уже начали действовать в двух областях — Днепропетровской и Донецкой. В Одессе же ситуация пока стабильная — планируются лишь ремонтные работы, из-за которых часть горожан все же останутся без света.
Об этом сообщили на официальном сайте города.
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Северный РЭС
Сегодня не будет света да 12:00 по следующим адресам:
- 9-я, 10-я, 11-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, и 32-я линия на жилом массиве,
- 10-я Суворовская, 25,
- Героев обороны Одессы, 14-66,
- Минаевская, 11-50,
- Жулио Кюри,
- Капитана Кузнецова, 69-108,
- Бахмутская, 97-165, 123,123-а,125, 82, 99-115,
- Лавкова, 26-45,
- Леси Украинки,
- Марсельская, 1-20,
- Мациевской, 1-14,
- Шполянская, 33а-71а,
- Орловская, 1-13,
- Пассионарные, 26,
- Слободская, 4,
- Тихая, 12-52,
- переулок Профессора Беркевича, 2-6,
- переулок 3-й Восточный, 11,
- просп. Владимира Великого князя, 61-96.
Южный РЭС
Ремонтные работы будут проводиться до 17:00 по следующим адресам
- первой линии Вильямса, 43 19/1,
- Ореховая, 2/уч корп.26,177,192,252,
- Правды, 150-255, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Линия Марии Демченко, 11,13,
- Авиаторов, 43,
- Академика Королева, 43а-59,
- Березанская, 3/корп.12,
- Кастуся Калиновского, 2-38,
- Вершинная, 1-33,
- Вирского, 2,4,
- Дача Ковалевского,
- Эстонская, 1а-10а,
- Дениса Максишко, 1б-98,
- Николая Огренича, 1-8,
- Петра Болбочана, 3-7в,
- Просвещения, 1-11,
- Садовского, 1-47,
- Саксаганского, 1-35,
- Чикаленко Евгения, 62/1, 62/2, 17,17а,17б,17в,31, 33а,
- Игоря Бедзая, 2-10,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
- переулок Вильямса, 2-21,
- переулок Водный, 1-21,
- переулок Гетманский, 4,
- переулок Эстонский, 1-13,
- переулок Ковалевского, 9.
Ремонтные работы будут проводиться до 20:00 по следующим адресам
- Героев Крут 39/3,39/корп.2,39/корп.3, 41, 35,37,39,45,47.
Центральный РЭС
Ремонтные работы будут проводиться до 19:00 по следующим адресам
- Зоопарковая, 1,
- Фонтанская дорога, 17 и 19.
Напомним, недавно мы писали о тарифах для одесситов в феврале. А также о ситуации со светом в Харькове.
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