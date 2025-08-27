Новый заместитель главы Одесской ОГА - кто он

Алексей Химченко. Фото: Алексей Химченко в соцсети

Правительство назначило нового заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера. Им стал Алексей Химченко, который до этого служил в подразделениях прокуратуры.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсети.

Назначение нового заместителя

Сегодня было согласовано назначение Алексея Химченко на должность заместителя главы Одесской областной государственной администрации. Такое решение было принято Кабинетом Министров Украины.

Что известно об Алексее Химченко

Алексей Химченко окончил Одесскую национальную юридическую академию. Свою карьеру в органах прокуратуры начал как следователь прокуратуры Приморского района Одессы.

Затем он работал помощником и заместителем прокурора Приморского района Одессы, руководителем Одесской местной прокуратуры №3, прокурором местной прокуратуры №2. А также возглавлял Киевскую местную прокуратуру №7 и Шевченковскую окружную прокуратуру Киева.

В сентябре 2021 года Алексей Химченко стал первым заместителем руководителя Одесской областной прокуратуры. В 2023 году возглавил прокуратуру Винницкой области и занимал эту должность до сих пор.

Что задекларировал Химченко

Алексей Химченко владеет дачей и землей в селе Молодежная в Одесской области, паркоместом в Одессе и еще одним участком на более 550 квадратных метров в селе Новая Дофиновка.

Его жена имеет жилую площадь в Одессе на 113,6 квадратных метров и арендует еще одно нежилое помещение в нашем же городе.

Новый заместитель главы Одесской ОВА указал две машины в декларации: Toyota Prado 2006 года и Toyota Rav 4 2021 года. А его жена владеет корпоративными правами на частные предприятия "СТАРОМИСТО" и "Аргент 2009" на сумму 155 тысяч гривен. Суммарно семья Алексея Химченко хранит наличными более 82 тысяч долларов США и более 970 тысяч гривен. Еще более 370 тысяч гривен и 22 евро находятся на банковских счетах.

