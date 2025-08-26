Видео
Главное, чтобы не мешал,— Кипер об отношениях с Трухановым

Главное, чтобы не мешал,— Кипер об отношениях с Трухановым

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 11:47
Сотрудничество Кипера и Труханова в Одессе - что происходит
Олег Кипер и Геннадий Труханов. Фото: одесский горсовет

Между начальником Одесской ОВА Олегом Кипером и мэром Одессы Геннадием Трухановым иногда возникают разногласия во взглядах. Впрочем, в условиях войны чиновники должны сосредотачиваться не на конфликтах, а на общей цели — защите страны. Главной задачей остается единство и совместная работа.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Взаимодействие с мэром

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что взаимоотношения с мэром Одессы Геннадием Трухановым не проблемные. И подчеркнул, что сегодня самое важное — работать вместе для обороны Украины и нормального функционирования региона.

"Люди, которые говорят, что кто-то кому-то мешает работать, видимо, они не очень сильно хотят работать. Есть такая поговорка о танцоре, но я не буду ее озвучивать. У нас всех единая цель — спасти страну, и нам не стыдно за то, что мы уже сделали", — говорит глава ОВА Олег Кипер.

Кто главный

Кипер также пояснил, что военная администрация создана указом Президента, и именно он как глава ОВА является единственным представителем главы государства в регионе. В то же время мэр Одессы возглавляет лишь одну из 91 громады области. Однако за счет того, что это областной центр — у Труханова есть определенные рычаги.

"Мешает ли мне Труханов? Нет. А помогает ли помогает? Знаете, главное, чтобы не мешали. Это уже большая помощь. Мы дошли до того, что, наоборот, надо подставлять плечо друг другу, особенно в вопросах жизнедеятельности Одессы и области",— сказал Олег Кипер.

Напомним, недавно мы писали о том, насколько Одесса готова к отопительному сезону. А также о том, что наш регион - форпост украинской экономики.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
