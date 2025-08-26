Відео
Головна Одеса Головне, щоб не заважав,— Кіпер про стосунки з Трухановим

Головне, щоб не заважав,— Кіпер про стосунки з Трухановим

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 11:47
Співпраця Кіпера і Труханова в Одесі - що відбувається
Олег Кіпер і Геннадій Труханов. Фото: одеська міськрада

Між начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером та мером Одеси Геннадієм Трухановим інколи виникають розбіжності в поглядах. Втім, в умовах війни чиновники повинні зосереджуватися не на конфліктах, а на спільній меті — захисті країни. Головним завданням залишається єдність і спільна робота

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Взаємодія з мером

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що взаємини з мером Одеси Геннадієм Трухановим не проблемні. Та підкреслив, що сьогодні найважливіше — працювати разом задля оборони України та нормального функціонування регіону.

"Люди, які говорять, що хтось комусь заважає працювати, мабуть, вони не дуже сильно хочуть працювати. Є така приказка про танцора, але я не буду її озвучувати. У нас усіх єдина ціль — врятувати країну, і нам не соромно за те, що ми вже зробили", — каже очільник ОВА Олег Кіпер.

Хто головний

Кіпер також пояснив, що військову адміністрацію створено указом Президента, і саме він як голова ОВА є єдиним представником глави держави в регіоні. Водночас мер Одеси очолює лише одну з 91 громад області. Однак за рахунок того, що це обласний центр — у Труханова є певні важелі. 

"Чи заважає мені Труханов? Ні. А чи допомагає? Знаєте, головне, щоб не заважали. Це вже велика допомога. Ми дійшли до того, що, навпаки, треба підставляти плече одне одному, особливо у питаннях життєдіяльності Одеси й області", — сказав Олег Кіпер.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки Одеса готова до опалювального сезону. А також про те, що наш регіон — форпост української економіки.

Одеса Геннадій Труханов Одеська область Новини Одеси Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
