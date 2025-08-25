Видео
Одесчина — это форпост украинской экономики, — Олег Кипер

Одесчина — это форпост украинской экономики, — Олег Кипер

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 18:58
Одесская область является форпостом украинской экономики - каким образом
Порт Одессы. Фото иллюстративное: Одесский морской торговый порт

Одесская область, несмотря на постоянные обстрелы, сегодня остается надежным форпостом украинской экономики. Поскольку именно здесь сосредоточены все важнейшие логистические маршруты.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Форпост экономики

К сожалению, многие промышленные и аграрные территории Украины сегодня находятся в оккупации. И именно Одесская область помогает стране подпитывать экономику, что способствует как жизнеспособности государства, так и армии. Это удается делать нашему региону благодаря доступу к водоемам, удачной логистике и наличию портов.

"Мы сегодня единственная логистическая такая область, где есть и внутренние водоемы и открытая большая вода — море, и логистика нашей экономики здесь. Оно все работает для нашего государства, для наших вооруженных сил, для ребят и девушек, которые защищают ежедневно страну, положив свои жизни, чтобы мы могли иметь свою перспективу", — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что Одесскую область сегодня можно назвать экономическим форпостом Украины.

Напомним, недавно мы писали о железнодорожном сообщении между Молдовой и Одесской областью. А также о том, почему ОПЗ прекратил перевалку зерна.

Одесса Одесская область Новости Одессы экономика Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
