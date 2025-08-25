Одесская область является форпостом украинской экономики - каким образом

Одесчина — это форпост украинской экономики, — Олег Кипер
Одесская область, несмотря на постоянные обстрелы, сегодня остается надежным форпостом украинской экономики. Поскольку именно здесь сосредоточены все важнейшие логистические маршруты.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.
Форпост экономики
К сожалению, многие промышленные и аграрные территории Украины сегодня находятся в оккупации. И именно Одесская область помогает стране подпитывать экономику, что способствует как жизнеспособности государства, так и армии. Это удается делать нашему региону благодаря доступу к водоемам, удачной логистике и наличию портов.
"Мы сегодня единственная логистическая такая область, где есть и внутренние водоемы и открытая большая вода — море, и логистика нашей экономики здесь. Оно все работает для нашего государства, для наших вооруженных сил, для ребят и девушек, которые защищают ежедневно страну, положив свои жизни, чтобы мы могли иметь свою перспективу", — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Олег Кипер также добавил, что Одесскую область сегодня можно назвать экономическим форпостом Украины.
