Одесская область является форпостом украинской экономики - каким образом

Порт Одессы. Фото иллюстративное: Одесский морской торговый порт

Одесская область, несмотря на постоянные обстрелы, сегодня остается надежным форпостом украинской экономики. Поскольку именно здесь сосредоточены все важнейшие логистические маршруты.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Форпост экономики

К сожалению, многие промышленные и аграрные территории Украины сегодня находятся в оккупации. И именно Одесская область помогает стране подпитывать экономику, что способствует как жизнеспособности государства, так и армии. Это удается делать нашему региону благодаря доступу к водоемам, удачной логистике и наличию портов.

"Мы сегодня единственная логистическая такая область, где есть и внутренние водоемы и открытая большая вода — море, и логистика нашей экономики здесь. Оно все работает для нашего государства, для наших вооруженных сил, для ребят и девушек, которые защищают ежедневно страну, положив свои жизни, чтобы мы могли иметь свою перспективу", — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что Одесскую область сегодня можно назвать экономическим форпостом Украины.

