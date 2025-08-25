Одещина є форпостом української економіки - яким чином

Порт Одеcи. Фото ілюстративне: Одеський морський торговельний порт

Одещина, попри постійні обстріли, сьогодні залишається надійним форпостом української економіки. Оскільки саме тут зосереджені всі найважливіші логістичні маршрути.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Форпост економіки

На жаль, чимало промислових та аграрних територій України сьогодні перебувають в окупації. І саме Одещина допомагає країні підживлювати економіку, що сприяє як життєздатності держави, так і армії. Це вдається робити нашому регіону завдяки доступу до водойм, вдалій логістиці та наявності портів.

"Ми сьогодні єдина логістична така область, де є і внутрішні водойми, і відкрита велика вода — море, і логістика нашої економіки тут. Воно все працює для нашої держави, для наших збройних сил, для хлопців і дівчат, які боронять щодня країну, покладаючи свої життя, щоб ми могли мати свою перспективу", — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що Одещину сьогодні можна назвати економічним форпостом України.

