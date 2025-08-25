Відео
Головна Одеса Одещина — це форпост української економіки, — Олег Кіпер

Одещина — це форпост української економіки, — Олег Кіпер

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 18:58
Одещина є форпостом української економіки - яким чином
Порт Одеcи. Фото ілюстративне: Одеський морський торговельний порт

Одещина, попри постійні обстріли, сьогодні залишається надійним форпостом української економіки. Оскільки саме тут зосереджені всі найважливіші логістичні маршрути.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Форпост економіки

На жаль, чимало промислових та аграрних територій України сьогодні перебувають в окупації. І саме Одещина допомагає країні підживлювати економіку, що сприяє як життєздатності держави, так і армії. Це вдається робити нашому регіону завдяки доступу до водойм, вдалій логістиці та наявності портів.

"Ми сьогодні єдина логістична така область, де є і внутрішні водойми, і відкрита велика вода — море, і логістика нашої економіки тут.  Воно все працює для нашої держави, для наших збройних сил, для хлопців і дівчат, які боронять щодня країну, покладаючи свої життя, щоб ми могли мати свою перспективу", — каже  очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що Одещину сьогодні можна назвати економічним форпостом України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про залізничне сполучення між Молдовою та Одещиною. А також про те, чому ОПЗ припинив перевалку зерна.

Одеса Одеська область Новини Одеси економіка Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
