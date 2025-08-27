Новий заступник очільника Одеської ОВА - хто він

Олексій Химченко. Фото: Олексій Химченко у соцмережі

Уряд призначив нового заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера. Ним став Олексій Химченко, який до цього служив у підрозділах прокуратури.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у соцмережі.

Призначення нового заступника

Сьогодні було погоджено призначення Олексія Химченка на посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Таке рішення було ухвалено Кабінетом Міністрів України.

Що відомо про Олексія Химченка

Олексій Химченко закінчив Одеську національну юридичну академію. Свою кар’єру в органах прокуратури розпочав як слідчий прокуратури Приморського району Одеси.

Потім він працював помічником та заступником прокурора Приморського району Одеси, керівником Одеської місцевої прокуратури №3, прокурором місцевої прокуратури №2. А також очолював Київську місцеву прокуратуру №7 та Шевченківську окружну прокуратуру Києва.

У вересні 2021 року Олексій Химченко став першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури. У 2023 році очолив прокуратуру Вінниччини й обіймав цю посаду до сьогодні.

Що задекларував Химченко

Олексій Химченко володіє дачним будинком та землею в селі Молодіжна на Одещині, паркомісцем в Одесі та ще однією ділянкою на понад 550 квадратних метрів у селі Нова Дофінівка.

Його дружина має житлову площу в Одесі на 113,6 квадратного метра та орендує ще одне нежитлове приміщення у нашому ж місті.

Новий заступник очільник Одеської ОВА зазначив дві автівки у декларації: Toyota Prado 2006 року та Toyota Rav 4 2021 року. А його дружина володіє корпоративними правами на приватні підприємства "СТАРОМІСТО" та "Аргент 2009" на суму 155 тисяч гривень. Сумарно родина Олексія Химченка зберігає готівкою понад 82 тисячі доларів США та понад 970 тисяч гривень. Ще понад 370 тисяч гривень та 22 євро лежать на банківських рахунках.

