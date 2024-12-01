Отключение света в Одессе сегодня: стабилизационные графики

Электросетная опора. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 1 декабря, в Одесской области предусмотрены стабилизационные отключения света. Графики предусматривают разделение потребителей на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 1 декабря

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: свет будет весь день.

2 группа: отключение с 19:00 до 23:00.

3 группа: свет будет весь день.

4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

5 группа: свет будет весь день.

6 группа: отключение с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, с 2026 года планируется поэтапное повышение тарифов на коммунальные услуги на экономически обоснованный уровень. Также мы писали, что цены в Украине будут расти в ближайшие месяцы из-за влияния на рынок продовольственных товаров, роста бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона.