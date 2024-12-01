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У які години сьогодні буде світло на Одещині — графіки

1 грудня 2024 09:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні: стабілізаційні графіки
Електромережна опора. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 1 грудня, в Одеській області передбачені стабілізаційні відключення світла. Графіки передбачають розділення споживачів на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це у суботу, 30 листопада, повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 1 грудня

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде весь день.
2 група: відключення з 19:00 до 23:00.
3 група: світло буде весь день.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00.
5 група: світло буде весь день.
6 група: відключення з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, з 2026 року планується поетапне підвищення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Також ми писали, що ціни в Україні зростатимуть найближчі місяці через вплив на ринок продовольчих товарів, зростання бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат та збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ДТЕК графіки відключень світла

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