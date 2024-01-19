В Хаджибейском районе Одессы произошло аварийное отключение подстанции

Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 19 января, в Хаджибейском районе Одессы произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Пока без света полностью остались жители Черемушек.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК "Одесские электросети".

Читайте также:

По информации энергетиков, специалисты уже работают на месте локализации аварии.

"Там, где это возможно, энергетики перезаживят на резерв объекты критической инфраструктуры и клиентов. Ремонтные работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Когда вернут свет

Коммунальщики отмечают, что свет в доме горожан планируют вернуть в течение нескольких часов, если не будет осложнений. Другим одесситам советуют уменьшить использование электронных приборов во избежание перегрузки сети.

Света хватит всем

Кроме того, в ДТЭК отмечают, что производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. До жителей Одесской области не доведены лимиты энергопотребления.

Напомним, сегодня, 19 января, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Также мы писали, что, несмотря на то, что половину зимы энергетика Украины выдержала, у нас, вероятно, еще могут повториться блекауты, которые были осенью 2022 года. Энергетики пока не могут гарантировать, что отключений света в Украине не будет.