У Хаджибейському районі Одеси сталося аварійне відключення підстанції

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 19 січня, в Хаджибейському районі Одеси сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Наразі без світла повністю залишилися мешканці Черемушек.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК "Одеські електромережі".

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За інформацією енергетиків, фахівці вже працюють на місці локалізації аварії.

"Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та клієнтів. Ремонтні роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Коли повернуть світло

Комунальники зазначають, що світло в оселі містян планують повернути протягом кількох годин, якщо не буде ускладнень. Іншим одеситам радять зменшити використання електронних приладів задля уникнення перевантаження мережі.

Світла вистачить усім

Крім того, у ДТЕК наголошують, що наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. До мешканців Одеської області не доведені ліміти енергоспоживання.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Також ми писали, що попри те, що половину зими енергетика України витримала, у нас, ймовірно, ще можуть повторитися блекаути, які були восени 2022 року. Енергетики наразі не можуть гарантувати, що відключень світла в Україні не буде.