В Києві з'явиться новий фонтан

Скульптурная композиция появится уже к концу года

В центре Киева до конца 2023 года будет установлен фонтан. Он будет посвящен 300-летию со дня рождения Григория Сковороды.

Об этом сообщает Благотворительный фонд Дениса Парамонова.

"Автором скульптурной композиции фонтана стал украинский художник Михаил Рева. В ее основе — зерно со встроенными внутрь вазами и амфорами разного размера. Высота фонтана — почти четыре метра, сделают его из бронзы и гранита", — говорится в сообщении.

Скульптурная композиция — интерпретация идеи Сковороды о "философском источнике", божественной благодати, которая разливается из зерна жизни каждому одинаково, беспристрастно и справедливо, и не зависит от размера сосуда — принимающего человека.

Строительство фонтана будет спонсировать благотворительный фонд украинского бизнесмена Дениса Парамонова.

Напомним, известный одесский скульптор и художник Михаил Рева вместе с командой архитекторов работает над строительством масштабного для украинской культуры проекта — фонтана в честь 300-летия знаменитого философа Григория Сковороды. Эта скульптура должна была открыться в 2022 году в Харьковской области, в селе, где похоронен классик. Но война внесла свои коррективы.

Больше о том, как появился проект фонтана в честь украинского философа Григория Сковороды, в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал скульптор Михаил Рева.