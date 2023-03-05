В Києві з'явиться новий фонтан

В Киеве установят фонтан, который создает одесский скульптор Михаил Рева
В центре Киева до конца 2023 года будет установлен фонтан. Он будет посвящен 300-летию со дня рождения Григория Сковороды.
Об этом сообщает Благотворительный фонд Дениса Парамонова.
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"Автором скульптурной композиции фонтана стал украинский художник Михаил Рева. В ее основе — зерно со встроенными внутрь вазами и амфорами разного размера. Высота фонтана — почти четыре метра, сделают его из бронзы и гранита", — говорится в сообщении.
Скульптурная композиция — интерпретация идеи Сковороды о "философском источнике", божественной благодати, которая разливается из зерна жизни каждому одинаково, беспристрастно и справедливо, и не зависит от размера сосуда — принимающего человека.
Строительство фонтана будет спонсировать благотворительный фонд украинского бизнесмена Дениса Парамонова.
Напомним, известный одесский скульптор и художник Михаил Рева вместе с командой архитекторов работает над строительством масштабного для украинской культуры проекта — фонтана в честь 300-летия знаменитого философа Григория Сковороды. Эта скульптура должна была открыться в 2022 году в Харьковской области, в селе, где похоронен классик. Но война внесла свои коррективы.
Больше о том, как появился проект фонтана в честь украинского философа Григория Сковороды, в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал скульптор Михаил Рева.