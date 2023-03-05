В Києві з'явиться новий фонтан

У Києві встановлять фонтан, який майструє одеський скульптор Михайло Рева
У центрі Києва до кінця 2023 року встановлять фонтан. Він буде присвячений 300-річчю з дня народження Григорія Сковороди.
Про це повідомляє Благодійний фонд Дениса Парамонова.
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"Автором скульптурної композиції фонтана став український митець Михайло Рева. В її основі — зерно з вмонтованими в середину вазами та амфорами різного розміру. Висота фонтану — майже чотири метри, зроблять його з бронзи й граніту", — йдеться у повідомленні.
Скульптурна композиція — інтерпретація ідеї Сковороди про "філософське джерело", божественну благодать, що розливається з зерна життя кожному однаково, неупереджено і справедливо, і не залежить від розміру посудини — людини, що її приймає.
Зведення фонтану спонсоруватиме благодійний фонд українського бізнесмена Дениса Парамонова.
Нагадаємо, відомий одеський скульптор та художник Михайло Рева разом з командою архітекторів працює над будівництвом масштабного для української культури проєкту — фонтану на честь 300-річчя славетного філософа Григорія Сковороди. Ця скульптура повинна була відкритись у 2022 році на Харківщині, у селі, де похований класик. Але війна внесла свої корективи.
Більше про то як з'явився проєкт фонтану на честь українського філософа Григорія Сковороди в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів скульптор Михайло Рева.