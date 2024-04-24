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В Крыму снова взрывы — что случилось

24 апреля 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Крыму снова взрывы — что случилось
Спасатели тушат пожар в Симферополе. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня в столице временного оккупированного Крыма произошел пожар цистерн с топливом. В результате инцидента есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Пожар в Симферополе

На нефтебазе в Комсомольском загорелись железнодорожные цистерны вроде бы во время технологических работ. Пожар загорелся на территории 10 квадратных метров. Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента погиб и трое пострадавших.

В Симферополе загорелись цистерны с топливом
Пожар цистерн с топливом в Симферополе. Фото: росСМИ
В результате пожара в Симферополе погибли один человек и еще трое пострадали
В результате инцидента в Симферополе есть пострадавшие. Фото: росСМИ

Другие события во временно оккупированном Крыму

Ранее мы писали, что утром, 21 апреля, во временно оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. После атаки там произошло возгорание на вражеском корабле.

Также мы сообщали, что в сети появились сообщения о чрезвычайных происшествиях в оккупированном Крыму. Согласно информации, Крымский мост был закрыт, а в бухте Севастополя раздались взрывы. Свидетели отмечают, что увидели много дыма над бухтой. Предварительно эти события произошли в направлении Сухарной бухты или Голландии.

Одесса
Крым
пожар
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