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У Криму знову вибухи — що трапилося

24 квітня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Криму знову вибухи — що трапилося
Рятувальники гасять пожежу у Симферополі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні у столиці тимчасового окупованого Криму сталася пожежа цистерн із паливом. В результаті інциденту є загиблий та постраждалі. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Пожежа у Симферополі

На нафтобазі у Комсомольському загорілися залізнодорожні цистерни начебто під час технологічних робіт. Пожежа зайнялась на території 10 квадратних метрів. Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок інциденту є загиблий та троє постраждалих. 
 

У Симферополі спалахнули цистерни із топливом
Пожежа цистерн із паливом у Симферополі. Фото: росЗМІ
Внаслідок пожежі у Симферополі загинула одна людита та ще троє постраждали
Внаслідок інциденту в Симферополі є постраждалі. Фото: росЗМІ

Інші події у тимчасово окупованому Криму

Раніше ми писали, що вранці, 21 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Після атаки там сталося займання на ворожому кораблі.

Також ми повідомляли, що в мережі з'явилися повідомлення про надзвичайні події в окупованому Криму. Згідно з інформацією, Кримський міст був закритий, а в бухті Севастополя пролунали вибухи. Свідки зазначають, що побачили значну кількість диму над бухтою. Попередньо ці події сталися у напрямку Сухарної бухти чи бухти Голландія.

Одеса
Крим
пожежа
паливо
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