В Одесской области маленькие дети отравились лекарствами

В больнице в тяжелом состоянии — на Одесчине отравились дети
В Раздельнянском районе взрослые оставили без присмотра двух девочек 2-х и 3-х лет. Сестры отравились неизвестным веществом и сейчас в больнице. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 9 января.
Что произошло
Внучек в тяжелом состоянии обнаружила бабушка. Она сразу вызвала "скорую". Девочек отвезли в больницу. Им диагностировали острое отравление неизвестными медицинскими препаратами. Сейчас дети в бессознательном состоянии, им оказывают необходимую помощь.
Первая помощь при отравлении
Если есть подозрение на отравление, необходимо сразу вызвать медиков. Также надо:
- прекратить контакт с токсичным веществом;
- если нет рвоты, вызвать ее искусственно - поможет крепкий содовый раствор или раздражение небного язычка;
- давать пострадавшему много воды;
- принять сорбент для связывания и выведения токсинов.
При отравлении летучими веществами человека нужно вывести на свежий воздух. Если пострадавший потерял сознание, уложите его, приподнимите голову, проверьте пульс и дыхание. При отсутствии признаков жизни проведите реанимационные мероприятия.
Напомним, под Одессой две девочки трех и пяти лет и их семилетний братик погибли из-за неизвестного вещества. Также в Кропивницком дети отравились препаратом против крыс.
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