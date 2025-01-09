В Одесской области маленькие дети отравились лекарствами

Водитель "скорой помощи". Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

В Раздельнянском районе взрослые оставили без присмотра двух девочек 2-х и 3-х лет. Сестры отравились неизвестным веществом и сейчас в больнице. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в четверг, 9 января.

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Что произошло

Внучек в тяжелом состоянии обнаружила бабушка. Она сразу вызвала "скорую". Девочек отвезли в больницу. Им диагностировали острое отравление неизвестными медицинскими препаратами. Сейчас дети в бессознательном состоянии, им оказывают необходимую помощь.

Первая помощь при отравлении

Если есть подозрение на отравление, необходимо сразу вызвать медиков. Также надо:

прекратить контакт с токсичным веществом;

если нет рвоты, вызвать ее искусственно - поможет крепкий содовый раствор или раздражение небного язычка;

давать пострадавшему много воды;

принять сорбент для связывания и выведения токсинов.

При отравлении летучими веществами человека нужно вывести на свежий воздух. Если пострадавший потерял сознание, уложите его, приподнимите голову, проверьте пульс и дыхание. При отсутствии признаков жизни проведите реанимационные мероприятия.

Напомним, под Одессой две девочки трех и пяти лет и их семилетний братик погибли из-за неизвестного вещества. Также в Кропивницком дети отравились препаратом против крыс.