На Одещині маленькі діти отруїлися ліками

Водій "швидкої допомоги". Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

У Роздільнянському районі дорослі залишили без нагляду двох дівчаток 2-х і 3-х років. Сестри отруїлися невідомою речовиною і зараз у лікарні. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 9 січня.

Читайте також:

Що сталося

Онучок у важкому стані виявила бабуся. Вона одразу викликала "швидку". Дівчаток відвезли до лікарні. Їм діагностували гостре отруєння невідомими медичними препаратами. Наразі діти у непритомному стані, їм надають необхідну допомогу.

Перша допомога при отруєнні

Якщо є підозра на отруєння, необхідно одразу викликати медиків. Також треба:

припинити контакт з токсичною речовиною;

якщо немає блювоти, спричинити її штучно — допоможе міцний содовий розчин або подразнення піднебінного язичка;

давати потерпілому багато води;

прийняти сорбент для зв'язування і виведення токсинів.

При отруєнні летючими речовинами людину потрібно вивести на свіже повітря. Якщо потерпілий знепритомнів, укладіть його, підніміть голову, перевірте пульс і дихання. За відсутності ознак життя проведіть реанімаційні заходи.

Нагадаємо, під Одесою двоє дівчаток трьох та п'яти років і їхній семирічний братик загинули через невідому речовину. Також у Кропивницькому діти отруїлись препаратом проти щурів.