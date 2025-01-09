На Одещині маленькі діти отруїлися ліками

У лікарні у важкому стані — на Одещині отруїлися діти
У Роздільнянському районі дорослі залишили без нагляду двох дівчаток 2-х і 3-х років. Сестри отруїлися невідомою речовиною і зараз у лікарні. Правоохоронці з'ясовують обставини події.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у четвер, 9 січня.
Що сталося
Онучок у важкому стані виявила бабуся. Вона одразу викликала "швидку". Дівчаток відвезли до лікарні. Їм діагностували гостре отруєння невідомими медичними препаратами. Наразі діти у непритомному стані, їм надають необхідну допомогу.
Перша допомога при отруєнні
Якщо є підозра на отруєння, необхідно одразу викликати медиків. Також треба:
- припинити контакт з токсичною речовиною;
- якщо немає блювоти, спричинити її штучно — допоможе міцний содовий розчин або подразнення піднебінного язичка;
- давати потерпілому багато води;
- прийняти сорбент для зв'язування і виведення токсинів.
При отруєнні летючими речовинами людину потрібно вивести на свіже повітря. Якщо потерпілий знепритомнів, укладіть його, підніміть голову, перевірте пульс і дихання. За відсутності ознак життя проведіть реанімаційні заходи.
Нагадаємо, під Одесою двоє дівчаток трьох та п'яти років і їхній семирічний братик загинули через невідому речовину. Також у Кропивницькому діти отруїлись препаратом проти щурів.
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