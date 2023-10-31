В ноябре в Одессе подорожает хлеб

Процесс выпекания хлеба. Фото: Новини.LIVE

С 1 ноября одесситам придется отдавать за буханку хлеба в среднем на 0,3% стоимости больше, чем сейчас. Эксперты прогнозируют, что одна паляница подорожает на одну-две гривны.

Об этом сообщил директор ТМ "Одесский каравай" Виталий Добровольский.

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По его словам, это связано с повышением цен на сырье и коммунальные платежи.

"У нас есть контракты на какое-нибудь вспомогательное сырье: сахар, сливочное масло, масло, дрожжи. Но все они пересматриваются еженедельно в зависимости от ценовой ситуации на рынке. К сожалению, наши отношения с торговыми сетями такого не позволяют — мы должны предупредить их о подорожании продукции", — сказал Добровольский.

Как формируется цена на хлеб

Мука дорожает каждую неделю примерно на 5-7%. За сентябрь и октябрь более чем на 15%. И топливо подорожало более чем на 10% за последний месяц.

Около 30% себестоимости хлеба составляет муку, а топливо — примерно 12%. С учетом подорожающего и газа мы прогнозируем минимальное подорожание хлеба на 6-7% до конца года. На один килограмм это около 1-2 гривен.

Отпускная стоимость с завода обеденного хлеба за один килограмм составляет примерно 22 гривны. А будет составлять 23,50.

Напомним, сегодня украинцы вынуждены жить в условиях полномасштабной войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года, а с приближением холодов еще и есть риск того, что снова придется сидеть без газа и света. Многие задумываются над тем, чем питаться в такой ситуации. Новини.LIVE рассказали о том, что можно приготовить в условиях отсутствия газа и света.