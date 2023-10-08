Експорт зернових культур з України зменшився: деталі

Завантаження зерна на суховантаж. Фото: Google

Україні уже вдалося експортувати майже 7 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур. Та попри такий значний обсяг, це на 28 відсотків менше у порівнянні з минулим роком.

Таку інформацію надає Державна митна служба та Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Читайте також:

За їхніми даними обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України в новому сезоні 2023/24 склав 6,92 млн тонн. Це на 28% менше порівняно з аналогічним періодом минулого сезону.

Скільки пшениці та інших культур експортували

За цей період було відправлено 3,47 млн тонн пшениці, що відповідає аналогічним обсягам минулого сезону. Проте, є відчутне зменшення у постачанні інших культур:

Ячмінь: Зменшення на 25% — відправлено 635 тис. тонн.

Жито: Різке зменшення на 85% — відправлено 0,7 тис. тонн.

Кукурудза: Зменшення на 47% — експорт 2,79 млн тонн.

Борошно: Перевищення на 45% — відправлено 37,3 тис. тонн.

Динаміка експорту

Загалом, важливо відзначити, що обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України зазнав зниження у новому аграрному сезоні. Пшениця є єдиною культурою, яка тримається на стабільному рівні, в той час, як інші культури, такі як ячмінь, жито та кукурудза, показують відчутне зменшення у відвантаженнях. Водночас експорт борошна показує певний позитивний розвиток, перевищуючи показники минулого сезону.

Нагадаємо, попри війну Україна не зупиняється та шукає нові можливості для розвитку експорту. Основними перспективними напрямками для транзиту агропродукції та розбудови інфраструктури є Румунія та Молдова.