Экспорт зерновых культур из Украины уменьшился: детали

Экспорт зерновых культур из Украины уменьшился: подробности
Украине уже удалось экспортировать около 7 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Но, несмотря на такой значительный объем, это на 28 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.
Такую информацию предоставляет Государственная таможенная служба и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины .
По их данным, объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в новом сезоне 2023/24 составил 6,92 млн тонн. Это на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом сезоне.
Сколько пшеницы и других культур экспортировали
За этот период было отправлено 3,47 млн. тонн пшеницы, что соответствует аналогичным объемам прошлого сезона. Однако есть ощутимое уменьшение в поставках других культур:
- Ячмень: Уменьшение на 25% — отправлено 635 тыс. тонн.
- Рожь: Резкая убыль на 85% — отправлено 0,7 тыс. тонн.
- Кукуруза: Уменьшение на 47% — экспорт 2,79 млн. тонн.
- Мука: Превышение на 45% — отправлено 37,3 тыс. тонн.
Динамика экспорта
В целом важно отметить, что объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в новом аграрном сезоне снизился. Пшеница является единственной культурой, которая держится на стабильном уровне, в то время как другие культуры, такие как ячмень, рожь и кукуруза, показывают ощутимое уменьшение в отгрузках. В то же время, экспорт муки показывает определенное положительное развитие, превышая показатели прошлого сезона.
Напомним, несмотря на войну, Украина не останавливается и ищет новые возможности для развития экспорта . Основными перспективными направлениями для транзита агропродукции и развития инфраструктуры являются Румыния и Молдова.