Экспорт зерновых культур из Украины уменьшился: детали

Загрузка зерна на сухогруз. Фото: Google

Украине уже удалось экспортировать около 7 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Но, несмотря на такой значительный объем, это на 28 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.

Такую информацию предоставляет Государственная таможенная служба и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины .

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По их данным, объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в новом сезоне 2023/24 составил 6,92 млн тонн. Это на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом сезоне.

Сколько пшеницы и других культур экспортировали

За этот период было отправлено 3,47 млн. тонн пшеницы, что соответствует аналогичным объемам прошлого сезона. Однако есть ощутимое уменьшение в поставках других культур:

Ячмень: Уменьшение на 25% — отправлено 635 тыс. тонн.

Рожь: Резкая убыль на 85% — отправлено 0,7 тыс. тонн.

Кукуруза: Уменьшение на 47% — экспорт 2,79 млн. тонн.

Мука: Превышение на 45% — отправлено 37,3 тыс. тонн.

Динамика экспорта

В целом важно отметить, что объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в новом аграрном сезоне снизился. Пшеница является единственной культурой, которая держится на стабильном уровне, в то время как другие культуры, такие как ячмень, рожь и кукуруза, показывают ощутимое уменьшение в отгрузках. В то же время, экспорт муки показывает определенное положительное развитие, превышая показатели прошлого сезона.

Напомним, несмотря на войну, Украина не останавливается и ищет новые возможности для развития экспорта . Основными перспективными направлениями для транзита агропродукции и развития инфраструктуры являются Румыния и Молдова.