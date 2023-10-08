Усі граничать з Одещиною: які найпопулярніші напрямки українського експорту

Вантажівки на розвантаженні. Фото ілюстративне. Фото: freepik

Попри війну Україна не зупиняється та шукає нові можливості для розвитку експорту. Основними перспективними напрямками для транзиту агропродукції та розбудови інфраструктури є Румунія та Молдова.

Про це заявив міністр з інфраструктури Олександр Кубраков.

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Експортна вигода для всіх

Віцепрем’єр-міністр зазначив, що Румунія та Молдова відчули потенційну можливість заробітку на транзиті агропродукції через свою територію. Це є вигодою для всіх країн-учасниць, не конкуренція.

Очікування та плани

Наразі, Румунія очікує фінансову підтримку від Європейської комісії для розбудови інфраструктури на своїй території. Для України цей логістичний шлях може бути дорожчим, але сприятливість таких проєктів є вищою. Крім того, розглядається можливість розвитку залізничної інфраструктури у напрямку Молдови, що є додатковим кроком до поліпшення експортних можливостей.

Важливість польського напрямку

Попри це, польський напрямок залишається ключовим для українського експорту. На жаль, обсяги перевезень залізницею зменшилися порівняно з минулим роком, але співпраця з Польщею лишається важливою та перспективною для майбутнього.

Нагадаємо, що Україна готує заборону на імпорт овочів і фруктів з Польщі. Як результат, це може призвести до здорожчання та дефіциту вітчизняних продуктів.

Також ми писали, що наразі між Українською та Молдавською стороною проводяться переговори, результатом яких можуть стати відкриття нових митних пунктів пропуску в Одеській області. Крім цього, розглядається варіант закриття тих пропускних пунктів, які сьогодні не рентабельні.