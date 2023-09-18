Заборона на імпорт польських овочів і фруктів відобразиться на гаманцях українців

Овочі на одеському базарі. Фото: Новини.LIVE

Україна готує заборону на імпорт овочів і фруктів з Польщі. Як результат, це може призвести до здорожчання та дефіциту вітчизняних продуктів.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав доктор економічних наук Сергій Якубовський.

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Дефіцит овочів та фруктів

За його словами, заборона на імпорт польських овочів та фруктів з економічної точки зору є неправильним кроком з боку України та у майбутньому може негативно відобразитися на гаманцях пересічних українців.

"Такі дії зі сторони України викликані рішенням польського уряду продовжити заборону на імпорт зерна з України всупереч рішенню Європейської комісії. Але, на мою думку, це більше емоційна відповідь і у майбутньому вона може зіграти проти нас. Через те, що деяка територія України сьогодні окупована, а деякі території забруднені вибуховими предметами, у нас зменшилася кількість площ, придатних для сільськогосподарського обробітку. Як результат, особливо взимку, у нас можливі проблеми із наявністю овочів та фруктів. Цілком вірогідно, що незабаром пересічні українці можуть відчути їх дефіцит та здорожчання", — розказав Сергій Якубовський.

Також він додав: через те, що ворог цілеспрямовано минулої зими бив по енергоносіях, Україна мала проблеми із власним вирощуванням овочів та фруктів у теплицях. Відповідно, такі ж проблеми можуть очікувати нашу країну й цього року.

Жорстка позиція

На думку Сергія Якубовського, Україні не варто відстоювати емоційну принципову позицію стосовно Польщі. Адже із початку повномасштабного вторгнення — це наш партнер.

"Тут варто було б нам показати жорстку позицію стосовно Європейського Союзу та вимагати компенсацію витрат на транзит", — резюмував Сергій Якубовський.

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія вирішила скасувати тимчасові заходи, які з травня обмежували вільний обіг чотирьох українських аграрних товарів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Втім, три країни, а саме Польща, Угорщина та Словаччина, відмовились виконувати це рішення і продовжили ембарго. Україна збирається скаржитися на них до Світової організації торгівлі.

Нагадаємо, до порту "Чорноморськ" Одеської області зайшло друге цивільне судно. Суховантажний балкер RESILIENT AFRICA під Прапором Палау без перешкод перетнув тимчасовий гуманітарний коридор та чекає на завантаження.