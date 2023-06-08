Які ціни на продукти в Одесі: гуртовий ринок "Початок"

Одеський ринок "Початок". Фото: Новини.LIVE

Одним із найкращих одеських базарів в інфраструктурному та ціновому контексті є ринок "Початок". Він розташований у мікрорайоні селище Котовського. Тут не лише можна знайти вільне місце для автомобіля, але й гуртом закупити овочі та фрукти. Крім того, вражає різноманіттям і рибний асортимент.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку "Початок" та підготували актуальний зріз цін на основні групи продовольчих товарів, що продаються гуртом і вроздріб.

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Ціни на овочі (роздріб)

На більшість овочів та фруктів ціни з початком літа стабілізувалися. Пов’язано це з тим, що майже всі вони вітчизняного виробництва та вирощені на власних городах українців. Проте деякі продукти досі ще доводиться імпортувати. Відповідно, і ціни на них дещо вищі.

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Огірки: 180 грн/кг (Роднічок)

Помідори: 120-160 грн/кг (Ізмаїл, Умань)

Картопля молода: 65 грн/кг

Перець: 160 грн/кг (імпорт)

Кабачки: 75 грн/кг

Баклажани: 160 грн/кг (імпорт)

Броколі: 150 грн/кг

Капуста кучерява: 120 грн/кг

Ятки з овочами та фруктами. Фото: Новини.LIVE

Продавчиня Ліля розповідає, що наразі одесити надають перевагу сезонним овочам та фруктам. Більше купують кабачок, який смажать або фарширують. Попри високу ціну на баклажани, кожна господарка обов’язково придбає кілька одиниць цього овоча, аби приготувати щось із нього. Що стосується фруктів, то переважна більшість із них привезені з-за кордону.

Продавчиня Ліля. Фото: Новини.LIVE

"Ми кожного дня з 7:00 вже на робочому місці й намагаємося швидко підготувати товар до продажу. Він у нас свіжий, обираємо найякісніші овочі та фрукти для покупців. Нині традиційний попит на полуницю вже дещо зменшився, ціна стабільна — 100 грн/кг. Зважаючи на продуктове різноманіття влітку, намагаємося кожного тижня завозити щось нове з овочів та фруктів", — розповідає продавчиня Ліля.

Кавуни. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти (роздріб)

Полуниця: 100 грн/кг

Черешня: 160 грн/кг

Персики (Іспанія): 150 грн/кг

Абрикос: 150 грн/кг (імпорт)

Виноград: 250 грн/кг (імпорт)

Кавун: 60 грн/кг (імпорт)

Персики та абрикоси. Фото: Новини.LIVE

Гуртом дешевше

Якщо ж ви плануєте заготовляти й консервувати на зиму, то чи не найкращий варіант, де можна придбати овочі та фрукти, це саме ринок "Початок". Адже гуртові ціни радують око та гаманець кожної господині. Однак різноманітність продуктів не надто велика. Це пов’язано з тим, що більшість овочів, які можна придбати гуртом, — саме українського виробництва.

Наталя — продавчиня гуртового відділу. Фото: Новини.LIVE

"Ось зараз майже закінчується сезон полуниці. Фермери щодня привозять сотні кілограмів цієї смачної ягоди. Одесити беруть ящиками, аби щось смачненьке приготувати з неї та обов’язково заморозити на зиму. Цього року полуниці, на щастя, вродило багато. Відповідно і ціна більш-менш прийнятна", — розповідає продавчиня Наталя.

Ціни на овочі та фрукти (гурт)

Полуниця: 50-60 грн/кг

Картопля: 25-40 грн/кг

Кабачок: 55 грн/кг

Огірок: 55 грн/кг

Помідори: 67-72 грн/кг

Полуниця у ящиках. Фото: Новини.LIVE

Гуртовий продаж овочів. Фото: Новини.LIVE

Зелень для салатів

Якщо все ж таки потрапили на ринок "Початок", то обов’язково купіть зелень. Її різноманіття настільки велике, що навіть важко визначитися, чого найбільше хочеться.

Продавчиня Альвіна каже, що особисто відбирає кожен пучок, аби на прилавку були лише найкращі салати.

Альвіна — продавчиня зелені. Фото: Новини.LIVE

"Ще буквально кілька тижнів тому особливий попит мала кінза, яку купували до м’яса. Зараз люди надають перевагу шпинату, салату. Беруть петрушку для супів. Взагалі зараз такий сезон, що треба їсти більше зелені, в якій чимало вітамінів. Тим паче, що вирощена вона на власних городах українців", — розповідає продавчиня Альвіна.

Гуртовий продаж зелені. Фото: Новини.LIVE

Ціни на зелень

Кріп: 90 грн/кг

Петрушка: 100 грн/кг

Рукола: 130 грн/кг

Кінза: 130 грн/кг

Рамен червоний: 130 грн/кг

Салат Лола: 160 грн/кг

Салат Айсберг: 100 грн/кг

Базилік: 23 грн пучок

Салат: 10 грн пучок

Щавель: 10 грн

Шпинат: 10 грн

Зелена цибуля: 120 грн/кг

Риби вдосталь

Зважаючи на те, що Одеса — морське місто, а в Одеській області протікає чимало річок, а також є лимани, відповідно риби, раків та морепродуктів тут вдосталь. Тому й не дивно, що саме рибні відділи найбільш популярні серед містян.

У продавчині Оксани асортимент свіжої та мороженої риби вражає. Тут як морська, так і річкова, можна придбати й делікатеси. А найголовніше, що все свіже та якісне.

Оксана — продавчиня рибного відділу. Фото: Новини.LIVE

"Вся продукція свіжа, приходить в охолодженому стані. Одесити особливо полюбляють влітку смажену рибку. Купують і делікатеси, адже вони смачні та корисні", — зазначає продавчиня Оксана.

Охолоджена риба. Фото: Новини.LIVE

Ціни на рибу

Тюлька балтійська: 100 грн/кг

Хамса: 150 грн/кг

Скумбрія: 180 грн/кг

Оселедець: 150 грн/кг

Чорноморська риба

Камбала: 700 грн/кг

Глось: 400 грн/кг

Ставрида: 400 грн/кг

Кефаль: 220 грн/кг

Рибні стейки та креветка. Фото: Новини.LIVE

Бичок тилігульський: 150 грн/кг

Річна форель: 400 грн/кг

Сібас: 400 грн/кг

Дорада: 400 грн/кг

Сарган чорноморський: 400 грн/кг

Лосось: 700 грн/кг

Сьомга, форель: 900 грн/кг

Восьминіг: 500 грн/кг

Кальмар: 350-400 грн/кг

Креветка: 500-600 грн/кг

Рибні делікатеси. Фото: Новини.LIVE

Тунець: 700 грн/кг

Лосось: 640 грн/кг

Товстолоб: 180 грн/кг

Карп (філе): 250 грн/кг

Морський окунь: 230 грн/кг

Хек: 160 грн/кг

Чорноморська креветка: 50 грн/100 грам

Ісландська креветка з ікрою: 450 грн/кг

Судак: 260 грн/кг

Карп: 150 грн/кг

Специфіка роботи ринку "Початок"

Ринок "Початок" до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України працював цілодобово. Реалізатори зі всього міста приїздили саме сюди, аби закупити товар за гуртовими цінами. Сьогодні базар закривають лише на період комендантської години, а вже вдосвіта тут шикуються черги одеситів на закупи.

На відміну від інших базарів міста, після 8:00 тут не зустрінеш багато людей, які поспішають у своїх справах. Навпаки, якщо одесити приїздять сюди, то спокійно обирають те, за чим приїхали.