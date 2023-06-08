Какие цены на продукты в Одессе: оптовый рынок "Початок"

Одесский рынок "Початок". Фото: Новини.LIVE

Один из лучших одесских базаров в инфраструктурном и ценовом контексте — это рынок "Початок". Он расположен в микрорайоне поселок Котовского. Здесь не только можно найти свободное место для автомобиля, но и по оптовым ценам закупить овощи и фрукты. Кроме того, поражает разнообразием и рыбный ассортимент.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Початок" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров, продаваемых оптом и в розницу.

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Цены на овощи (розница)

Цены на большинство овощей и фруктов с началом лета стабилизировались. Связано это с тем, что почти все они отечественного производства и выращены на собственных огородах украинцев. Впрочем, некоторые продукты до сих пор приходится импортировать. Соответственно, и цены на них несколько выше.

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Огурцы: 180 грн/кг (Родничок)

Помидоры: 120-160 грн/кг (Измаил, Умань)

Картофель молодой: 65 грн/кг

Перец: 160 грн/кг (импорт)

Кабачки: 75 грн/кг

Баклажан: 160 грн/кг (импорт)

Брокколи: 150 грн/кг

Капуста кудрявая: 120 грн/кг

Ятки с овощами и фруктами. Фото: Новини.LIVE

Продавщица Лиля рассказывает, что одесситы предпочитают сезонные овощи и фрукты. Больше покупают кабачок, который жарят или фаршируют. Несмотря на высокую цену на баклажаны, каждая хозяйка обязательно приобретет несколько единиц этого овоща, чтобы приготовить что-нибудь из него. Что касается фруктов, то подавляющее большинство из них привезено из-за границы.

Продавец Лиля. Фото: Новини.LIVE

"Мы каждый день с 7:00 уже на рабочем месте и стараемся быстро подготовить товар к продаже. Он у нас свежий, выбираем самые качественные овощи и фрукты для покупателей. В настоящее время традиционный спрос на клубнику уже несколько уменьшился, цена стабильная — 100 грн/кг. Учитывая продуктовое разнообразие летом, стараемся каждую неделю завозить что-то новое из овощей и фруктов", — рассказывает продавец Лиля.

Арбузы. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты (розница)

Клубника: 100 грн/кг

Черешня: 160 грн/кг

Персики (Испания): 150 грн/кг

Абрикос: 150 грн/кг (импорт)

Виноград: 250 грн/кг (импорт)

Арбуз: 60 грн/кг (импорт)

Персики и абрикосы. Фото: Новини.LIVE

Оптом дешевле

Если же вы планируете делать заготовки и консервацию на зиму, то едва ли не лучший вариант, где можно приобрести овощи и фрукты, — это рынок "Початок". Ведь оптовые цены радуют глаз и кошелек каждой хозяйки. Впрочем, разнообразие продуктов не слишком велико. Это связано с тем, что большинство овощей, которые можно приобрести оптом, именно украинского производства.

Наталья — продавец оптового отдела. Фото: Новини.LIVE

"Вот сейчас почти заканчивается сезон клубники. Фермеры ежедневно привозят сотни килограмм этой вкусной ягоды. Одесситы берут ящиками, чтобы что-нибудь вкусненькое приготовить из нее и обязательно заморозить на зиму. В этом году клубники, к счастью, уродило много. Соответственно и цена более-менее приемлема", — рассказывает продавец Наталья.

Цены на овощи и фрукты (опт)

Клубника: 50-60 грн/кг

Картофель: 25-40 грн/кг

Кабачок: 55 грн/кг

Огурец: 55 грн/кг

Помидоры: 67-72 грн/кг

Клубника в ящиках. Фото: Новини.LIVE

Оптовая продажа овощей. Фото: Новини.LIVE

Зелень для салатов

Если все-таки попали на рынок "Початок", обязательно купите зелень. Ее разнообразие настолько велико, что даже трудно определиться, чего больше всего хочется.

Продавщица Альвина говорит, что лично отбирает каждый пучок, чтобы на прилавке были только самые лучшие салаты.

Альвина — продавец зелени. Фото: Новини.LIVE

"Еще буквально несколько недель назад особый спрос имела кинза, которую покупали к мясу. Сейчас люди предпочитают шпинат, салат. Берут петрушку для супов. Вообще сейчас такой сезон, что нужно есть больше зелени, в которой немало витаминов. Тем более, что выращена она на собственных огородах украинцев",— рассказывает продавец Альвина.

Оптовая продажа зелени. Фото: Новини.LIVE

Цены на зелень

Укроп: 90 грн/кг

Петрушка: 100 грн/кг

Руккола: 130 грн/кг

Кинза: 130 грн/кг

Рамен красный: 130 грн/кг

Салат Лола: 160 грн/кг

Салат Айсберг: 100 грн/кг

Базилик: 23 грн пучок

Салат: 10 грн пучок

Щавель: 10 грн

Шпинат: 10 грн

Зеленый лук: 120 грн/кг

Рыбы в изобилии

Учитывая, что Одесса — морской город, а в Одесской области протекает немало рек, а также есть лиманы, соответственно рыбы, раков и морепродуктов здесь достаточно. Поэтому и неудивительно, что именно рыбные отделы наиболее популярны среди горожан.

У продавщицы Оксаны ассортимент свежей и мороженой рыбы впечатляет. Здесь как морская, так и речная, можно приобрести и деликатесы. А самое главное, что все свежее и качественное.

Оксана — продавец рыбного отдела. Фото: Новини.LIVE

"Вся продукция свежая, приходит в охлажденном состоянии. Одесситы особенно любят летом жареную рыбку. Покупают и деликатесы, ведь они вкусные и полезные", — отмечает продавец Оксана.

Охлажденная рыба. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу

Балтийская тюлька: 100 грн/кг

Хамса: 150 грн/кг

Скумбрия: 180 грн/кг

Сельдь: 150 грн/кг

Черноморская рыба

Камбала: 700 грн/кг

Глось: 400 грн/кг

Ставрида: 400 грн/кг

Кефаль: 220 грн/кг

Рыбные стейки и креветки. Фото: Новини.LIVE

Бычок тилигульский: 150 грн/кг

Годовая форель: 400 грн/кг

Сибас: 400 грн/кг

Договор: 400 грн/кг

Сарган черноморский: 400 грн/кг

Лосось: 700 грн/кг

Семга, форель: 900 грн/кг

Восьминог: 500 грн/кг

Кальмар: 350-400 грн/кг

Креветка: 500-600 грн/кг

Рыбные деликатесы. Фото: Новини.LIVE

Тунец: 700 грн/кг

Лосось: 640 грн/кг

Толстолоб: 180 грн/кг

Карп (филе): 250 грн/кг

Морской окунь: 230 грн/кг

Хек: 160 грн/кг

Черноморская креветка: 50 грн/100 грамм

Исландская креветка с икрой: 450 грн/кг

Судак: 260 грн/кг

Карп: 150 грн/кг

Специфика работы рынка "Початок"

Рынок "Початок" до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины работал круглосуточно. Реализаторы со всего города приезжали именно сюда, чтобы закупить товар по оптовым ценам. Сегодня базар закрывают только на период комендантского часа, а на рассвете здесь выстраиваются очереди одесситов на закупки.

В отличие от других базаров города, после восьми часов утра здесь не встретишь много людей, спешащих по своим делам. Напротив, если одесситы приезжают сюда, то спокойно выбирают то, за чем приехали.