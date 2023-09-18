Запрет на импорт польских овощей и фруктов отразится на кошельках украинцев

Овощи на одесском базаре. Фото: Новини.LIVE

Украина готовит запрет на импорт овощей и фруктов из Польши. В результате это может привести к удорожанию и дефициту отечественных продуктов.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал доктор экономических наук Сергей Якубовский.

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Дефицит овощей и фруктов

По его словам, запрет на импорт польских овощей и фруктов с экономической точки зрения является неправильным шагом со стороны Украины и в будущем может негативно отразиться на кошельках рядовых украинцев.

"Такие действия со стороны Украины вызваны решением польского правительства продлить запрет на импорт зерна из Украины вопреки решению Европейской комиссии. Но, по моему мнению, это более эмоциональный ответ и в будущем он может сыграть против нас. Из-за того, что некоторая территория Украины сегодня оккупирована, а некоторые территории загрязнены взрывчатыми предметами, у нас уменьшилось количество площадей, пригодных для сельскохозяйственной обработки. Как результат, особенно зимой, у нас возможны проблемы с наличием овощей и фруктов", — рассказал Сергей Якубовский.

Также он добавил: из-за того, что враг целенаправленно прошлой зимой бил по энергоносителям, у Украины были проблемы с собственным выращиванием овощей и фруктов в теплицах. Соответственно такие же проблемы могут ожидать нашу страну и в этом году.

Жесткая позиция

По мнению Сергея Якубовского, Украине не стоит отстаивать эмоциональную принципиальную позицию по отношению к Польше. Ведь с начала полномасштабного вторжения это наш партнер.

"Здесь следовало бы нам показать жесткую позицию по отношению к Европейскому Союзу и потребовать компенсацию расходов на транзит", — резюмировал Сергей Якубовский.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия решила отменить временные меры, которые с мая ограничивали свободное обращение четырех украинских аграрных товаров: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Впрочем, три страны, а именно Польша, Венгрия и Словакия, отказались выполнять это решение и продлили эмбарго. Украина собирается жаловаться на них во Всемирную торговую организацию.

Напомним, в порт "Черноморск" Одесской области зашло второе гражданское судно. Сухогрузный балкер RESILIENT AFRICA под Флагом Палау беспрепятственно пересек временный гуманитарный коридор и ждет загрузки.