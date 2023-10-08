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Все граничат с Одесской областью: какие самые популярные направления украинского экспорта

8 октября 2023 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Все граничат с Одесской областью: какие самые популярные направления украинского экспорта
Грузовики на выгрузке. Фото иллюстративное. Фото: freepik
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Несмотря на войну, Украина не останавливается и ищет новые возможности для развития экспорта. Основными перспективными направлениями для транзита агропродукции и развития инфраструктуры являются Румыния и Молдова.

Об этом заявил министр по инфраструктуре Александр Кубраков.

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Вице-премьер-министр отметил, что Румыния и Молдова почувствовали потенциальную возможность заработка на транзите агропродукции через свою территорию. Это выгода для всех стран-участниц, не конкуренция.

Ожидания и планы

Румыния ожидает финансовую поддержку от Европейской комиссии для развития инфраструктуры на своей территории. Для Украины этот логистический путь может быть дороже, но благоприятность таких проектов выше. Кроме того, рассматривается возможность развития железнодорожной инфраструктуры в направлении Молдовы, что является дополнительным шагом к улучшению экспортных возможностей.

Важность польского направления

Несмотря на это, польское направление остается ключевым для украинского экспорта. К сожалению, объемы перевозок по железной дороге уменьшились по сравнению с прошлым годом, но сотрудничество с Польшей остается важным и перспективным для будущего.

Напомним, что Украина готовит запрет на импорт овощей и фруктов из Польши. В результате это может привести к удорожанию и дефициту отечественных продуктов.

Также мы писали, что между Украинской и Молдавской стороной проводятся переговоры, результатом которых могут стать открытие новых таможенных пунктов пропуска в Одесской области. Кроме этого, рассматривается вариант закрытия тех пропускных пунктов, которые сегодня нерентабельны.

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