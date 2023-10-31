У листопаді в Одесі здорожчає хліб

Процес випікання хліба. Фото: Новини.LIVE

З 1 листопада одеситам доведеться віддавати за буханку хліба в середньому на 0,3% вартості більше, ніж зараз. Експерти прогнозують, що одна паляниця здорожчає на одну-дві гривні.

Про це повідомив директор ТМ "Одеський коровай" Віталій Добровольский.

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За його словами, це пов'язано з підвищенням цін на сировину та комунальні платежі.

"У нас є контракти на якусь допоміжну сировину: цукор, вершкове масло, олія, дріжджі. Але всі вони переглядаються щотижня залежно від цінової ситуації на ринку. На жаль, наші відносини з торговельними мережами такого не дозволяють — ми маємо попередити їх про подорожчання продукції", — сказав Добровольский.

Як формується ціна на хліб

Борошно дорожчає кожного тижня приблизно на 5-7%. За вересень і жовтень — більш як на 15%. І паливо подорожчало більш ніж на 10% за останній місяць.

Близько 30% собівартості хліба становить борошно, а паливо — приблизно 12%. З урахуванням того, що подорожчає і газ, ми прогнозуємо мінімальне здорожчання хліба на 6-7% до кінця року. На один кілограм це близько 1-2 гривні.

Наразі відпускна вартість з заводу обіднього хліба за один кілограм складає приблизно 22 гривні. А складатиме 23,50.

Нагадаємо, Сьогодні українці змушені жити в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія 24 лютого 2022 року, а з наближенням холодів ще й є ризик того, що знову доведеться сидіть без газу та світла. Багато людей замислюються над тим, чим харчуватися в такій ситуації. Новини.LIVE розповіли про те, що можна приготувати в умовах відсутності газу та світла.