В Летнем театре стартовал Odesa May Folk Fest

Фестиваль Odesa May Folk Fest. Фото: Одесский городской совет

В Одессе стартовал фестиваль Odesa May Folk Fest. Цель мероприятия — презентовать культурное богатство нашего региона и страны.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В Летнем театре Городского сада начался фестиваль Odesa May Folk Fest. В его рамках состоялось открытие документальной фото экспозиции "Наша сила — в единстве". Она посвящена друзьям и партнерам Одессы, безоговорочно поддерживавшим город и страну во время вторжения России в Украину.

Открытие выставки "Наша сила - в единстве". Фото: Одесский городской совет

"Дружба — это самая главная ценность. С первых дней войны мы чувствуем поддержку наших друзей. Речь идет не только о тысячах фур с гуманитарной помощью, но и об условиях, которые они создают для украинских переселенцев в своих странах. Мы искренне благодарны всем", — сказал заместитель Одесского городского головы.

Сегодня, 20 мая, в Летнем театре состоится второй концерт, входящий в программу Odesa May Folk Fest. Все желающие смогут насладиться непревзойденными мелодиями и ритмами фольклора.

Выступление музыкантов на фестивале. Фото: Одесский городской совет

Напомним, в Одессе прошел фестиваль, посвященный сразу трем праздникам: Дню матери, Международному дню семьи и Дню вышиванки. Одесситов ждал концерт, выступления талантливых детских коллективов, выставка, мастер-классы и модельный показ дизайнерских нарядов. Фотокорреспондент Новини.LIVE провела этот день вместе с одесситами.