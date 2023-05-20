У Літньому театрі стартував Odesa May Folk Fest

Фестиваль Odesa May Folk Fest. Фото: Одеська міська рада

В Одесі стартував фестиваль Odesa May Folk Fest. Цей захід має на меті презентувати культурне багатство нашого регіону та країни.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У Літньому театрі Міського саду розпочався фестиваль Odesa May Folk Fest. В його рамках відбулось відкриття документальної фотоекспозиції "Наша сила — в єдності". Вона присвячена друзям та партнерам Одеси, які беззастережно підтримували місто й країну під час вторгнення Росії в Україну.

Відкриття виставки "Наша сила — в єдності". Фото: Одеська міська рада

"Дружба — це найголовніша цінність. З перших днів війни ми відчуваємо підтримку наших друзів. Мова йде не лише про тисячі фур з гуманітарною допомогою, а й про умови, які вони створюють для українських переселенців у своїх країнах. Ми щиро вдячні всім", — сказав заступник Одеського міського голови.

Сьогодні, 20 травня, у Літньому театрі відбудеться другий концерт, що входить до програми Odesa May Folk Fest. Всі охочі будуть мати можливість насолодитися неперевершеними мелодіями та ритмами фольклору.

Виступ музикантів на фестивалі. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, в Одесі пройшов фестиваль присвячений одразу трьом святам: Дню матері, Міжнародному дню сім'ї та Дню вишиванки. На одеситів чекав концерт, виступи талановитих дитячих колективів, виставка, майстер-класи та модельний показ дизайнерського вбрання. Фотокореспондентка Новини.LIVE провела цей день разом із одеситами.