День вишиванка в Одесі — фоторепортаж

"Місто щасливих людей": як пройшов сімейний фестиваль в Одесі
18 травня 2023 16:20
Жінка з вінком та у вишиванці на фестивалі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
В Одесі пройшов фестиваль присвячений одразу трьом святам: Дню матері, Міжнародному дню сім'ї та Дню вишиванки. На одеситів чекав концерт, виступи талановитих дитячих колективів, виставка, майстер-класи та модельний показ дизайнерського вбрання.
Фотокореспондентка Новини.LIVE провела цей день разом із одеситами.
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Нагадаємо, в Одесі відбулася яскрава та урочиста Вишиванкова хода, присвячена Дню Вишиванки. Десятки одеситів розгорнули державний прапор біля пам’ятника Шевченку.