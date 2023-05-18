День вишиванка в Одесі — фоторепортаж

Жінка з вінком та у вишиванці на фестивалі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

В Одесі пройшов фестиваль присвячений одразу трьом святам: Дню матері, Міжнародному дню сім'ї та Дню вишиванки. На одеситів чекав концерт, виступи талановитих дитячих колективів, виставка, майстер-класи та модельний показ дизайнерського вбрання.

Фотокореспондентка Новини.LIVE провела цей день разом із одеситами.

Читайте також:

Одесити із зацікавленістю спостерігали за святковою програмою. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

На сімейний фестиваль прийшли сотні одеситів. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Дівчина в рамках фестивалю грає на скрипці. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Діти порадували глядачів піснями у патріотичному вбранні. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Діти долучились до майстер-класів. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Глядачі прийшли на свято у вишиванках та в одязі із патріотичними принтами. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Виступ оркестру на святі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі відбулася яскрава та урочиста Вишиванкова хода, присвячена Дню Вишиванки. Десятки одеситів розгорнули державний прапор біля пам’ятника Шевченку.