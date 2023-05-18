Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Місто щасливих людей": як пройшов сімейний фестиваль в Одесі arrow

"Місто щасливих людей": як пройшов сімейний фестиваль в Одесі

18 травня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
День вишиванка в Одесі — фоторепортаж
Жінка з вінком та у вишиванці на фестивалі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі пройшов фестиваль присвячений одразу трьом святам: Дню матері, Міжнародному дню сім'ї та Дню вишиванки. На одеситів чекав концерт, виступи талановитих дитячих колективів, виставка, майстер-класи та модельний показ дизайнерського вбрання. 

Фотокореспондентка Новини.LIVE провела цей день разом із одеситами. 

Читайте також:
Одесити із зацікавленістю спостерігали за святковою програмою. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE​​​​​​​
Одесити із зацікавленістю спостерігали за святковою програмою. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
На сімейний фестиваль прийшли сотні одеситів. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
На сімейний фестиваль прийшли сотні одеситів. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Дівчина в рамках фестивалю грає на скрипці. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Дівчина в рамках фестивалю грає на скрипці. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Діти порадували глядачів піснями у патріотичному вбранні. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Діти порадували глядачів піснями у патріотичному вбранні. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Діти долучились до майстер-класів. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Діти долучились до майстер-класів. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Глядачі прийшли на свято у вишиванках та в одязі із патріотичними принтами. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Глядачі прийшли на свято у вишиванках та в одязі із патріотичними принтами. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Виступ оркестру на святі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Виступ оркестру на святі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі відбулася яскрава та урочиста Вишиванкова хода, присвячена Дню Вишиванки. Десятки одеситів розгорнули державний прапор біля пам’ятника Шевченку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB