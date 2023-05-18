День вышиванка в Одессе — фоторепортаж

"Город счастливых людей": как прошел семейный фестиваль в Одессе
18 мая 2023 16:20
Женщина с венком и вышиванка на фестивале. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
В Одессе прошел фестиваль, посвященный сразу трем праздникам: Дню матери, Международному дню семьи и Дню вышиванки. Одесситов ждал концерт, выступления талантливых детских коллективов, выставка, мастер-классы и модельный показ дизайнерских нарядов.
Фотокорреспондент Новини.LIVE провела этот день вместе с одесситами.
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Напомним, в Одессе состоялось яркое и торжественное Вышиванковое шествие, посвященное Дню вышиванки. Десятки одесситов развернули государственный флаг у памятника Шевченко.