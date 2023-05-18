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"Город счастливых людей": как прошел семейный фестиваль в Одессе

18 мая 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
День вышиванка в Одессе — фоторепортаж
Женщина с венком и вышиванка на фестивале. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе прошел фестиваль, посвященный сразу трем праздникам: Дню матери, Международному дню семьи и Дню вышиванки. Одесситов ждал концерт, выступления талантливых детских коллективов, выставка, мастер-классы и модельный показ дизайнерских нарядов.

Фотокорреспондент Новини.LIVE провела этот день вместе с одесситами.

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Выступление оркестра на празднике. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Напомним, в Одессе состоялось яркое и торжественное Вышиванковое шествие, посвященное Дню вышиванки. Десятки одесситов развернули государственный флаг у памятника Шевченко.

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