День вышиванка в Одессе — фоторепортаж

Женщина с венком и вышиванка на фестивале. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

В Одессе прошел фестиваль, посвященный сразу трем праздникам: Дню матери, Международному дню семьи и Дню вышиванки. Одесситов ждал концерт, выступления талантливых детских коллективов, выставка, мастер-классы и модельный показ дизайнерских нарядов.

Фотокорреспондент Новини.LIVE провела этот день вместе с одесситами.

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Девушка в рамках фестиваля играет на скрипке. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Дети порадовали зрителей песнями в патриотическом наряде. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Дети присоединились к мастер-классам. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Зрители пришли на праздник в вышиванках и в одежде с патриотическими принтами. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Выступление оркестра на празднике. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Напомним, в Одессе состоялось яркое и торжественное Вышиванковое шествие, посвященное Дню вышиванки. Десятки одесситов развернули государственный флаг у памятника Шевченко.