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В Николаеве на территории детской площадки погиб ребенок

14 мая 2023 13:07
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Николаеве на территории детской площадки погиб ребенок
Батут, на котором погиб ребенок. Фото: ГУНП в Николаевской области
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Четырехлетняя девочка во время игры на надувном батуте запуталась в петлях. В результате чего не смогла дышать и скончалась.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

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Причины смерти

В ходе следственных действий правоохранители установили, что девочка запуталась в петлях батута и смерть ребенка наступила в результате удушения.

Ответственность за смерть ребенка

"Следователи Николаевского районного управления полиции квалифицировали событие, предварительно, по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины "Нарушение требований законодательства об охране труда", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без такого.

Напомним, в Белгород-Днестровском, что в Одесской области, произошло преступление, связанное с возможным притязанием к маленькой девочке. Местные немедленно задержали мужчину и передали возможного преступника в руки правоохранительных органов. Полиция расследует дело и устанавливает все обстоятельства этого опасного случая.

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