У Миколаєві на території дитячого майданчика загинула дитина

Батут, на якому загинула дитина. Фото: ГУНП в Миколаївській області

Чотирирічна дівчинка під час гри на надувному батуті заплуталася у петлях. В результаті чого не змогла дихати та померла.

Про це повідомляє ГУНП в Миколаївській області.

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Причини смерті

Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що дівчинка заплуталася у петлях батута і смерть дитини настала внаслідок удушення.

Відповідальність за смерть дитини

"Слідчі Миколаївського районного управління поліції кваліфікували подію, попередньо, за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України "Порушення вимог законодавства про охорону праці", — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському, що на Одещині, стався злочин, пов'язаний з можливим домаганням до маленької дівчинки. Місцеві негайно затримали чоловіка й передали можливого злочинця в руки правоохоронних органів. Поліція розслідує справу та встановлює всі обставини цього небезпечного випадку.