Казав дитині, що він "хороший": на Одещині затримали можливого педофіла

Чоловік підходить до дитини на майданчику. Фото: Elmo Riig / Sakala

У селі Білгород-Дністровський на Одещині стався злочин, пов'язаний з можливим домаганням до маленької дівчинки. Місцеві негайно затримали чоловіка й передали можливого злочинця в руки правоохоронних органів. Поліція розслідує справу та встановлює всі обставини цього небезпечного випадку.

Про це повідомили у "Муніципальній варті" Білгорода-Дністровського.

Читайте також:

За інформацією, наданою батьком дівчинки, невідомий чоловік наблизився до його доньки поблизу їхнього будинку, схопив її за руку та почав гладити по спині. Він намагався заспокоїти дитину, називаючи себе "хорошим дядьком" і гарантуючи, що все буде нормально. Швидка реакція сусідів допомогла уникнути серйозних наслідків, і зловмисника негайно затримали та передали правоохоронним органам.

Нагадаємо, в Одесі 13-річна школярка зустрілась із "друзями" її подруги. Втім замість поїздок на авто містом двоє чоловіків напоїли її та зґвалтували по черзі.

Крім того, мешканця села Лощинівка Ізмаїльського району суд визнав винним у зґвалтуванні та умисному вбивстві 8-річної дівчинки. Йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Також ми писали, що 74-річний мешканець Києва розбещував 8-річну дівчинку. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.