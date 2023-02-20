Двоє одеситів зґвалтували 13-річну дівчинку в автівці й зняли це на відео

Поки вирішена доля одного з двох гвалтівників

В Одесі 13-річна школярка зустрілась із "друзями" її подруги. Втім замість поїздок на авто по місту, двоє чоловіків напоїли її та зґвалтували по черзі.

Про це Новини.LIVE дізнались із вироку суду.

Подруга з прогулянки пішла раніше, а от школярці стало зле й вона попросили чоловіків підвезти її додому. Дівчина знепритомніла й її вирішили “присоромити”. Чоловіки на задньому сидінні авто роздягли підлітка та зняли це на відео. На відеоролику, який демонструвався у суді, один з чоловіків каже: "ворота до рая открыты". Втім на цьому вони не зупинились й зґвалтували по черзі школярку.

"Вона попросила хлопців підвезти її додому, на що вони погодились. Сіла на переднє сидіння та втратила свідомість. Коли прокинулась, то була вже в лікарні. В лікарню прийшла мама та почала плакати. Потім прийшов лікар та оглянув її. Її одяг забрали та не віддавали. У той день вони всі разом вживали алкоголь, вона на заднє сидіння не пересідала. До того як вона знепритомніла, хлопці до неї не залицялися та не пропонували вступити в інтимний зв`язок", — йдеться у вироці суду.

Відбувалось все це у подвір’ї багатоквартирного будинку. Місцева мешканка побачила з вікна двох чоловіків та вирішила викликати поліцію. Коли ж жителі, помітили в авто непритомну оголену дівчинку і, зрозуміли, що відбувається, почали бити ґвалтівників.

В суді чоловік доводив, що дівчина сама роздяглась та вони взагалі не знали скільки їй років. Втім експертиза довела, що школярка до цього ні разу не мала сексуальних контактів.

Яке покарання чекає на гвалтівників

За рішенням Малиновського суду, одному з ґвалтівників призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років. Доля його товариша все ще вирішується, адже його судитимуть окремо.

Нагадаємо, мешканця села Лощинівка Ізмаїльського району суд визнав винним у зґвалтуванні та умисному вбивстві 8-річної дівчинки. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.