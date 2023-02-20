Двое одесситов изнасиловали 13-летнюю девочку в автомобиле и сняли это на видео

Пока решена судьба одного из двух насильников

В Одессе 13-летняя школьница встретилась с "друзьями" ее подруги. Впрочем, вместо поездок на авто по городу, двое мужчин напоили ее и изнасиловали по очереди.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора суда.

Подруга с прогулки ушла раньше, а вот школьнице стало плохо и она попросила мужчин подвезти ее домой. Девушка потеряла сознание и ее решили "пристыдить". Мужчины на заднем сиденье авто раздели подростка и сняли это на видео. На демонстрируемом в суде видеоролике один из мужчин говорит: "ворота в рай открыты". Впрочем, на этом они не остановились и изнасиловали по очереди школьницу.

"Она попросила ребят подвезти ее домой, на что они согласились. Села на переднее сиденье и потеряла сознание. Когда проснулась, то была уже в больнице. В больницу пришла мама и начала плакать. Затем пришел врач и осмотрел ее. Ее одежду забрали и не отдавали. В тот день они все вместе употребляли алкоголь, она на заднее сиденье не пересаживалась. До того как она потеряла сознание, ребята за ней не ухаживали и не предлагали вступить в интимную связь", — говорится в приговоре суда.

Происходило все это во дворе многоквартирного дома. Местная жительница увидела из окна двоих мужчин и решила вызвать полицию. Когда жители, заметили в авто без сознания обнаженную девочку и, поняли, что происходит, начали избивать насильников.

В суде мужчина доказывал, что девушка сама разделась и они вообще не знали сколько ей лет. Впрочем, экспертиза доказала, что школьница до этого ни разу не имела сексуальных контактов.

Какое наказание ждет насильников

По решению Малиновского суда, одному из насильников назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Судьба его товарища все еще разрешается, ведь его будут судить отдельно.

Напомним, жителя села Лощиновка Измаильского района суд признал виновным в изнасиловании и умышленном убийстве 8-летней девочки. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.