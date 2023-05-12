Говорил ребенку, что он "хороший": в Одесской области задержали возможного педофила

Человек подходит к ребенку на площадке. Фото: google

В селе Белгород-Днестровский в Одесской области произошло преступление, связанное с возможным притязанием к маленькой девочке. Местные немедленно задержали мужчину и передали возможного преступника в руки правоохранительных органов. Полиция расследует дело и устанавливает все обстоятельства этого опасного случая.

Об этом сообщили в "Муниципальном карауле" Белгорода-Днестровского.

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По информации, предоставленной отцом девочки, неизвестный мужчина приблизился к его дочери у их дома, схватил ее за руку и начал гладить по спине. Он пытался успокоить ребенка, называя себя "хорошим дядей" и гарантируя, что все будет нормально. Быстрая реакция соседей помогла избежать серьезных последствий, и злоумышленник немедленно был задержан и передан правоохранительным органам.

Напомним, в Одессе 13-летняя школьница встретилась с "друзьями" ее подруги. Впрочем, вместо поездок на авто по городу, двое мужчин напоили ее и изнасиловали по очереди.

Кроме того, жителя села Лощиновка Измаильского района суд признал виновным в изнасиловании и умышленном убийстве 8-летней девочки. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Также мы писали, что 74-летний житель Киева развращал 8-летнюю девочку. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.