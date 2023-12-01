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В Николаеве построят объездную дорогу — детали

1 декабря 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаеве построят объездную дорогу — детали
Дорога в Николаевской области. Фото: Большое строительство
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области планируют построить дорогу, которая будет обходить областной центр. Таким образом, местные власти намерены разгрузить автодороги в город и сократить время грузовиков в пути.

Об этом сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития
инфраструктуры Украины

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По информации ведомства, недавно было принято решение правительства о передаче двух мостовых переходов в городе Николаеве (Варваровский и Ингульский) в государственную собственность. Именно через эти мосты проходит весь транзитный транспорт, двигающийся по южным регионам Украины, в том числе грузовой транспорт в пределах зернового коридора.

План строительства дороги. Фото: скриншот

Что планируют сделать

В ближайшее время будет проведено детальное обследование и установлено их фактическое состояние, остаточный ресурс, возможные погрузки и необходимые мероприятия по их ремонту или реконструкции.

Отметим, что на трассе М-14 км 121+360 протяженностью 3,5 км построят 3 новых путепровода, что стало первым этапом в обходе Николаева.

"Далее работаем над проектами реконструкции автодороги М-14 на участке км 110+000 — км 126 + 000 (в декабре должны получить экспертизу), строительство мостового перехода через Южный Буг (завершаем проектирование) и строительство развязки, М-14 км 142 +800. Уже в ближайшее время будет объявлен тендер на строительство развязки", — подчеркивают в ведомстве.

Интересно водителям

Большинство городских машин зимуют на открытых площадках в условиях высокой влаги. Поэтому весной придется делать тщательные и затратные профилактические процедуры. В противном случае автомобиль может серьезно пострадать.

Раньше мы писали, какие вещи должны быть в багажнике автомобиля каждого водителя зимой. Также сообщалось о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто.

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