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У Миколаєві побудують обʼїзну дорогу — деталі

1 грудня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Миколаєві побудують обʼїзну дорогу — деталі
Дорога у Миколаївській області. Фото: Велике будівництво
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області планують побудувати дорогу, яка буде обходити обласний центр. Таким чином місцева влада має намір розвантажити автошляхи до міста та скоротити час вантажівок у дорозі.

Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку
інфраструктури України.

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За інформацією відомства, нещодавно було ухвалено рішення Уряду про передачу двох мостових переходів в місті Миколаєві (Варварівський та Інгульський) до державної власності. Саме через ці мости проходить увесь транзитний транспорт, що рухається південними регіонами України, в тому числі — вантажний транспорт у межах зернового коридору. 

План будівництва дороги. Фото: скриншот

Що планують зробити

Найближчим часом буде проведене детальне обстеження і встановлено їх фактичний стан, залишковий ресурс, можливі навантаження та необхідні заходи з їх ремонту чи реконструкції. 

Зазначимо, що на трасі М-14 км 121+360 протяжністю 3,5 км побудують 3 нові шляхопроводи, що стало першим етапом в обході Миколаєва. 

"Далі працюємо над проєктами реконструкції автошляху М-14 на ділянці км 110+000 - км 126 + 000 (у грудні маємо отримати експертизу), будівництво мостового переходу через Південний Буг (завершуємо проєктування) та будівництво розв’язки, М-14 км 142+800. Вже найближчим часом буде оголошено тендер на будівництво розвʼязки", — наголошують у відомстві. 

Цікаво водіям

Більшість міських машин зимують на відкритих майданчиках, в умовах високої вологи. Тому навесні доведеться робити ретельні та витратні профілактичні процедури. В іншому випадку автомобіль може серйозно постраждати.

Раніше ми писали, які речі повинні бути в багажнику авто кожного водія взимку. Також повідомляли про три способи швидко прогріти двигун та салон авто.

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